Mondesí intenta reactivar con AC una carrera que se detuvo en 2022

Adalberto Mondesí vuelve a la pelota dominicana con una meta que va más allá de simplemente vestir el uniforme de las Águilas Cibaeñas: busca recuperar el ritmo competitivo y abrirse una vez más las puertas de las Grandes Ligas.

"Tengo ya un tiempo fuera. Yo, realmente, lo que estoy enfocado es en jugar y sentirme bien, y que sea lo que Dios quiera", dijo el torpedero al reportarse el primer día a los entrenamientos de las Águilas.

El jugador de 31 años, que en 2015 se convirtió en el primer pelotero en debutar en una Serie Mundial, no juega un partido oficial desde 2022 cuando estuvo con los Royals.

Regreso a la Lidom

Llega al conjunto amarillo luego de completar un proceso de rehabilitación por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en 2022 y de firmar como agente libre.

"Para mí, regresar a la Lidom con las Águilas Cibaeñas fue una decisión cómoda, debido a que René Francisco, vicepresidente de Operaciones de Béisbol, me abrió las puertas y espero que todo resulte muy positivamente", agregó.

Trayectoria profesional

Fue Francisco quien lo firmó al profesionalismo en 2011 por un bono de 2 millones de dólares.

Mondesí fue la primera selección del Licey en el Draft de Novatos de 2013 y jugó 22 partidos de serie regular con el conjunto azul, distribuidos en tres temporadas entre 2015 y 2018. En ese período bateó para .210, con 13 hits, cuatro dobles, dos triples, cinco carreras remolcadas y dos bases robadas.

Situación actual

Su último partido en las Mayores fue el 26 de abril de 2022, con los Reales. En esa temporada participó en 15 encuentros y agotó 50 turnos oficiales, con una línea ofensiva de .140/.204/.140, antes de sufrir la lesión que puso fin a su campaña.

En enero de 2023, Kansas City lo envió a Boston junto a un jugador a ser nombrado más tarde, a cambio del zurdo Josh Taylor. Mondesí no llegó a disputar un partido de temporada regular con los Medias Rojas y se convirtió en agente libre el 2 de noviembre de 2023.