Paul Skenes cree que lanzar en el Clásico Mundial le afectó en la velocidad de su recta

Paul Skenes del equipo de Estados Unidos lanza en la primera entrada contra el equipo de México durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

Paul Skenes ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2025, pero no ha tenido su mejor temporada este año. De hecho, quien fuera el Novato del Año en 2024, parecía el mejor lanzador del béisbol al comenzar la temporada.

En las primeras 55 aperturas de su carrera tuvo una efectividad de 1.96 y 386 ponches. Este año su efectividad cae a 3.91 y su velocidad ha bajado.

Mientras los aficionados se preguntan qué le ha sucedido a Skenes, el lanzador señaló que la rápida preparación para el Clásico Mundial pudo influir.

"Hay muchos otros factores, así que no quiero atribuírselo todo a eso", declaró Skenes al Pittsburgh Post-Gazette. "Pero siento que esa fue, en cierta medida, la raíz de todo".

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"Por lo general, en esa época del año vas acelerando el ritmo de forma gradual. Puedes adaptarte poco a poco y ajustar tu cuerpo", añadió Skenes. "En una sesión de práctica de bateo en vivo estás alcanzando las 97 (mph), y en la siguiente estás en 98 o 99. Pero ese no fue el caso este año... Mirando hacia atrás, no creo que eso me haya ayudado realmente".

Skenes realizó dos aperturas en el Clásico, toleró solo una carrera limpia (jonrón de Junior Caminero) en 8.1 entradas de labor.

En 2024, su bola rápida promedió 98.8 mph, en 2025 fue de 98.2 mph. Este año, su recta de cuatro costuras se sitúa en 96.8 mph. "Definitivamente afectó el año", dijo Skenes sobre el Clásico. "Desafortunadamente, no creo que sea el único".