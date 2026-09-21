Torneo de béisbol U-12: Los Vecinitos de Ciudad Juan Bosch se coronan en la Copa Macarrulla

Los Vecinitos celebran su triunfo. ( CEDIDA POR LA FUNDACIÓN MACARRULLA )

La Academia Los Vecinitos de Ciudad Juan Bosch se alzó con el campeonato de la Copa Macarrulla 2026, torneo de béisbol categoría U-12 organizado por la Fundación Macarrulla.

Los Vecinitos derrotaron en la final a la Academia Ozuna, que terminó como subcampeona, mientras que la Academia Manny Ledesma ocupó el tercer lugar.

Moisés Martínez, de Los Vecinitos, fue reconocido como el Jugador Más Valioso del torneo por su actuación durante la competencia.

Premiados

Durante la ceremonia de clausura también fueron premiados los líderes estadísticos. Jandel Soto encabezó en bateo y hits; Orwin Mejía en jonrones, carreras impulsadas y carreras anotadas; Ethan Estévez en dobles; Yeimmy Marrero en triples; Félix Guzmán en juegos ganados, y Andrews Encarnación en efectividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/23/whatsapp-image-2026-09-21-at-31001-pm2-a3e14a6b.jpeg Moisés Martínez, de Los Vecinitos, fue reconocido como el Jugador Más Valioso del torneo por su actuación durante la competencia. (CEDIDA POR LA FUNDACIÓN MACARRULLA)

Presentan Equipo Todo Estrellas

La Fundación Macarrulla también presentó el Equipo Todo Estrellas, integrado por Ángel Leiba, César Valdez, Daniel Paniagua, Eithan Estévez, Yemmy Marrero, Orwin Mejía, Jandel Soto, Moisés Martínez y Jean Carlos Mireles.

El presidente de la fundación, Lisandro Macarrulla, destacó el crecimiento que ha experimentado la Copa y resaltó que el torneo busca combinar la competencia deportiva con la formación en valores.

"Yo creo que ganamos todos. Ganaron los padres, ganó la sociedad, ganó el deporte y, particularmente, ganó el béisbol", expresó.

Macarrulla también destacó como parte de esta edición la participación de exjugadores de Grandes Ligas y el debut de la categoría femenina, que reunió a 48 niñas y jóvenes.

"Cada uno de estos componentes refleja el propósito con el que nació la Copa Macarrulla: usar el deporte como una vía para formar disciplina, valores y oportunidades para los niños y jóvenes", señaló.

Habla presidente de Fedom

De su lado, Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), agradeció a la familia Macarrulla por impulsar la iniciativa y destacó el impacto de este tipo de espacios en la formación de los jóvenes.

La Copa Macarrulla se desarrolló durante tres fines de semana en el play infantil de Ciudad Juan Bosch, con la participación de ocho academias y ligas en la categoría U-12, además de los equipos Talento Femenino y Las Reinas del Juego en la rama femenina.

Con la actividad, la Fundación Macarrulla reafirmó su apuesta por el deporte infantil como herramienta de formación, inclusión y desarrollo comunitario.