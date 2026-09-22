Los Leones del Escogido fortalecen su pitcheo con Jackson Rees y Reid VanScoter

El lanzador zurdo Reid VanScoter. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

Los Leones del Escogido continúan preparándose para la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) con la incorporación de los lanzadores Jackson Rees y Reid VanScoter, dos brazos que llegan con experiencia reciente en el béisbol de México y las ligas menores de Estados Unidos.

Rees, lanzador derecho de 32 años y nativo de California, viene de actuar con los Tecolotes de los Dos Laredos, en México, donde trabajó 24.0 entradas y registró efectividad de 2.63, WHIP de 1.29 y cuatro salvamentos.

El estadounidense ponchó a 26 bateadores y limitó a la oposición a un promedio de .205, números que llamaron la atención de la gerencia escarlata.

El recorrido de Rees incluye las distintas categorías de las Ligas Menores de los Azulejos de Toronto, además de una experiencia en la Liga Independiente del Atlántico.

Su llegada apunta a darle al cuerpo monticular del Escogido un lanzador con capacidad para trabajar en situaciones de presión y aportar tanto en el relevo como en otros roles que determine el dirigente.

"Jackson nos aporta un brazo de calidad y una presencia que puede ser importante para nuestro pitcheo. Nos gusta su repertorio, su capacidad para atacar a los bateadores y, sobre todo, su perfil competitivo. Lo incorporamos con la expectativa de que pueda ayudarnos a sacar outs importantes y tener un impacto inmediato", explicó el gerente general Carlos Peña.

Perfil del zurdo

VanScoter, de 27 años, es un lanzador zurdo que viene de una temporada productiva en las Menores de los Marineros de Seattle. El neoyorquino trabajó 33.0 episodios con los Arkansas Travelers, sucursal Doble-A de Seattle, donde tuvo marca de 2-2, efectividad de 2.73, WHIP de 1.21 y 42 ponches.

El nuevo refuerzo escarlata también vio acción en Triple-A, nivel en el que acumuló 18 ponches en 18.2 entradas. VanScoter ha pertenecido toda su carrera a la organización de los Marineros, que lo seleccionó en el Draft Amateur de 2022.

Con ambas incorporaciones, el Escogido continúa fortaleciendo su cuerpo de lanzadores de cara a una campaña en la que buscará sumar profundidad y alternativas para su staff.