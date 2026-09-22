VIDEO | Junior Caminero y los Rays ganan la división, tendrán ventaja de la casa en los playoffs

Richie Palacios (izquierda) de los Tampa Bay Rays, celebra con Junior Caminero durante un partido de la MLB. ( JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

Los Rays de Tampa Bay hicieron oficial este martes una de las grandes sorpresas de la temporada de Grandes Ligas. Después de ser señalados en los entrenamientos de primavera como candidatos a terminar últimos en la División Este de la Liga Americana, conquistaron el título divisional y aseguraron el primer puesto de la Liga Americana con récord de 96-61.

Tampa Bay tuvo que esperar hasta el segundo partido de una doble cartelera en el Yankee Stadium para sellar la conquista. Después de caer 2-0 en el primer encuentro, los Rays respondieron con una victoria 6-1 en el segundo, respaldados por una actuación dominante de su as Drew Rasmussen. El derecho ponchó a 11 bateadores, lanzó 114 pitcheos, la mayor cantidad de su carrera, y llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada.

The Rays take their 5th division title in franchise history ⭐️ pic.twitter.com/AyuQnhfrgp — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) September 23, 2026

El campeonato divisional es el quinto en la historia de la franquicia, después de los conquistados en 2008, 2010, 2020 y 2021. Además, es la cuarta ocasión en que los Rays terminan con el mejor récord de la Liga Americana, uniéndose a las temporadas de 2010, 2020 y 2021.

La coronación representa el desenlace de una temporada en la que Tampa Bay tuvo que convivir constantemente con las dudas externas. Después de finalizar cuarto en la división durante dos años consecutivos, los pronósticos colocaban al club en el último lugar. Incluso durante la campaña, cada breve racha negativa volvía a generar cuestionamientos, mientras Yankees, Medias Rojas y Azulejos eran mencionados con frecuencia como los equipos que podían dominar la división.

"Nadie realmente esperaba que estuviéramos aquí, así que hemos tenido que luchar por ello desde el comienzo de la temporada", dijo el veterano abridor Nick Martinez, quien también recordó que muchos pronosticaban que los Yankees se escaparían con el liderato.

Persistencia en lograr la meta

Los números explican la consistencia de Tampa Bay. Los Rays acumulan 88 días consecutivos en el primer lugar desde el 27 de junio y han ocupado la cima durante 128 días en total. Además, nunca tuvieron un mes completo con récord negativo y llegan al cierre de la campaña con nueve triunfos en sus últimos 11 partidos y marca de 40-19 desde el 20 de julio, el mejor registro de las Grandes Ligas en ese período.

El punto de inflexión llegó después de la pausa del Juego de Estrellas. Los Rays fueron barridos por Boston en Fenway Park entre el 17 y el 19 de julio y quedaron con los Yankees apenas a un juego y medio.

Pero Martinez lanzó seis entradas sólidas en Toronto y Tampa Bay ganó tres partidos consecutivos ante los Azulejos. Después consiguió una estadía ganadora en casa y completó una histórica gira perfecta de 9-0 por el Oeste.

La conquista también garantiza a los Rays un descanso durante la Serie de Comodines. Abrirán la Serie Divisional de la Liga Americana el sábado 3 de octubre en el Tropicana Field. Su rival podría salir de la propia División Este, ya que Yankees y Medias Rojas están prácticamente encaminados a enfrentarse en la ronda de comodines.

"Siempre hemos mantenido la cabeza clara y permanecido unidos", resumió el jardinero Chandler Simpson. Para los Rays, esa consistencia terminó convirtiendo las dudas de marzo en un campeonato en septiembre.