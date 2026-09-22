Una de las grandes debilidades de los Tigres del Licey la pasada campaña fue su bateo situacional.

Es un tema que le preocupa al gerente azul, Audo Vicente. Fue uno de los puntos adversos que vivió su equipo la pasada campaña, que, entre otros temas, lo dejó en la última posición de la tabla (21-29).

"Este juego se trata de ejecución en un partido, el que mejor sale en la noche y ejecuta usualmente sale con la victoria", reflexionó el gerente azul en el primer día de entrenamientos de su equipo en el complejo de los Azulejos de Toronto en Baseball City (Boca Chica).

El Licey fue el peor equipo en porcentaje de embasarse (.313); de slugging (.322); OPS (.635); el que más se ponchó (435) y el único que finalizó por debajo de 200 en empujadas (165). Es necesario revertir esa marejada negativa.

"Es muy difícil tú no ejecutar bien y que el otro sí ejecute bien y tú salgas airoso. Es muy, muy difícil", enfatiza el gerente. "Pero creo que lo principal de nosotros fue el bateo situacional del año pasado".

Los salidores

A eso se le suma la responsabilidad del pitcheo relevo, asumida tras la inestabilidad del cuerpo abridor, un talón de aquiles que junto al primer eslabón, los azules pretenden mejorar esta campaña.

"Nosotros hemos tratado de reforzar las partes que entendimos que el año pasado no nos funcionaron", dijo Vicente.

Para poner un ejemplo, Misael Tamárez fue el único lanzador con un eficiente récord sin ser abridor con marca de 3-1. Y ese es uno de los puntos de los que Vicente quiere rebajarle peso.

"Para ser de manera más específico, hemos fortalecido lo que es nuestro pitcheo abridor para darle chance a que nuestro bullpen, que ha sido como dicen, el arma principal durante los últimos cuatro años de manera consecutiva".

"Tengo un poquito más de respiro (sobre el pitcheo) y a eso le agregamos un par de jugadores importados que en su momento ustedes van a conocer", señaló Vicente.

El Licey, las Águilas Cibaeñas, las Estrellas Orientales, de forma oficial y los Toros del Este, subcampeones de la pasada campaña, también comenzaron sus entrenamientos.

Los campeones, Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao convocaron a sus jugadores para el próximo día 25 de septiembre.

Cordero: a empujar para el mismo lado Andretty Cordero es un de los agentes libres firmados por el Licey, dándole así profundidad a su cuadro. Cordero, quien jugó para las Águilas la pasada temporada, tiene en mente el lugar que ocupó su nuevo equipo en 2025-26, buscará contribuir a cambiar ese amargo lugar de la tabla. "Me gustan los retos", dice. "Empujar y jalando cada uno para el mismo lado", será la manera de cómo cambiar el destino del equipo azul. Lo necesitarán. Después de Gustavo Núñez, Cristhian Adames y Francisco Mejía y Mel Rojas Jr., el resto del equipo dejó muchas deudas a lo largo del camino. Además de Cordero, el Licey también contrató a Maikel Franco y Michael Féliz. Franco se integrará esta semana, según la organización azul.