Los Mets apuestan por Andy Green y lo contratan como su manager por tres temporadas

Andy Green dejó de ser una solución interina para convertirse oficialmente en el manager de los Mets de Nueva York.

El equipo anunció este martes que el dirigente de 49 años continuará al frente del club con un contrato de tres años, una decisión que evita la búsqueda de un nuevo piloto para 2027 y convierte a Green en el manager número 26 en la historia de la franquicia.

Green asumió el puesto el 26 de junio, después de que los Mets despidieran a Carlos Mendoza, quien dejó el cargo con récord de 34-47.

Desde entonces, el equipo tiene marca de 37-38 bajo la conducción de Green y ha mostrado una mejoría después de la pausa del Juego de Estrellas, aunque la temporada ya estaba prácticamente comprometida.

Antes de llegar al dugout, Green se desempeñaba como vicepresidente sénior de desarrollo de jugadores de la organización, posición a la que originalmente estaba previsto que regresara al finalizar la campaña.

La decisión representa un cambio respecto a lo que habían señalado Green y el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, durante buena parte del verano. Stearns había indicado que Green regresaría a las oficinas y que los Mets buscarían un nuevo manager.

Cambiaron los planes

Sin embargo, la mejoría del equipo y la relación que Green desarrolló con los jugadores modificaron el escenario. Stearns aseguró que la organización hizo una evaluación considerable de candidatos externos, pero nunca llegó a entrevistar formalmente a ninguno antes de decidirse por Green.

"Andy ha conectado con nuestros jugadores y los ha impulsado a rendir", señalaron los propietarios Steve y Alex Cohen, quienes destacaron la disciplina, responsabilidad y positivismo que Green llevó al clubhouse. Stearns también resaltó su capacidad para conectar las Grandes Ligas con las Menores y la oficina principal.

Para Green, el cambio también fue personal. Explicó que inicialmente no esperaba quedarse, pero que el contacto diario con jugadores y coaches reavivó su pasión por dirigir. Además, sus dos hijas menores se encuentran en su último año de secundaria, lo que hizo que el momento fuera más adecuado para asumir nuevamente el compromiso.

Green ya había dirigido a los Padres de San Diego entre 2016 y 2019, acumulando marca de 274-366. Ahora tendrá la misión de conducir la reconstrucción de los Mets hacia 2027.