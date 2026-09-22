Aaron Judge no está en los planes de los Yanquis para la ronda de comodín

Los New York Yankees no esperan que su jardinero estrella Aaron Judge juegue en la serie de comodines de la Liga Americana.

"Estamos planificando para que no forme parte de eso, pero también estamos en una época del año en la que, como siempre se escucha con las lesiones, se dan plazos de dos a cuatro semanas o de cuatro a seis semanas", dijo Boone, según Larry Fleisher de The Associated Press.

"Ese rango de tiempo existe por una razón, y estamos en un punto del año donde obviamente forzaríamos las cosas un poco si estuviera la posibilidad, pero eso es dentro de una semana. No lo estoy esperando, pero tampoco lo estoy descartando".

Nueva York ocupa el primer puesto de comodín en la Liga Americana y se espera que reciba a los Red Sox de Boston en la ronda inaugural de la postemporada.

El mánager de los Yankees confirmó que Judge tiene una distensión de "moderada" intensidad en el gemelo derecho y que recibió una inyección el lunes.

Rendimiento de los Yankees

Judge participó en solo siete partidos con Nueva York tras regresar de una fractura de costilla que lo mantuvo fuera de juego durante cuatro meses.

Los Yankees tienen un récord de 48-40 sin el tres veces MVP de la Liga Americana en la alineación.

"Hemos jugado gran parte del año sin él y, en general, hemos hecho un trabajo bastante bueno", señaló Boone. "Los muchachos están acostumbrados a esto. Obviamente, siempre quieres a tu mejor jugador disponible, pero entendemos que tenemos un trabajo que hacer y la expectativa de ganar. Creo que esa expectativa no cambia con él o sin él. Esperamos llegar a la serie sabiendo que podemos vencer a cualquiera cuando jugamos a nuestro nivel".