Nelson Cruz lleva mensaje de motivación a la selección U15

Jugadores y técnicos de la selección nacional U15 de béisbol comparten con Nelson Cruz en uno de los entrenamientos del conjunto nacional ( CEDIDA POR FEDOM )

Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol y destacado exjugador de Grandes Ligas, aprovechó una de las sesiones de práctica de la selección nacional U15 para compartir con sus integrantes y ofrecerles un mensaje de motivación antes de su participación en la Copa Mundial de la categoría que se celebrará en México.

Mensaje de Nelson Cruz

Durante el encuentro, Cruz arengó a los jóvenes peloteros y los exhortó a competir con entrega, disciplina y confianza, conscientes de la responsabilidad que supone vestir el uniforme de la República Dominicana en un escenario internacional.

El reconocido exjugador resaltó la importancia de mantenerse unidos, respetar el juego y aprovechar una oportunidad que puede marcar tanto sus carreras deportivas como su formación personal. También los animó a disfrutar la experiencia, respaldar a sus compañeros y mantener en alto el orgullo de representar al país.

La presencia de Cruz fue recibida con entusiasmo por los integrantes del conjunto nacional, quienes escucharon atentamente las orientaciones de una de las figuras más respetadas del béisbol dominicano.

Preparación del equipo U15

La selección U15, integrada por 20 jugadores y dirigida por el también exjugador de Grandes Ligas Welington Castillo, continúa intensificando su preparación física, defensiva y ofensiva con miras al torneo mundialista, programado del 25 de septiembre al 4 de octubre en las ciudades mexicanas de Mérida y Cancún.

República Dominicana competirá en el Grupo A junto con Japón, México, Cuba, Alemania y Sudáfrica.

La visita de Nelson Cruz representó un estímulo especial para los jóvenes, quienes se preparan para vivir una de las experiencias más importantes de sus nacientes carreras y asumir el reto de defender los colores nacionales en la competencia mundial.

La participación del equipo dominicano será transmitida por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM para todo el Cibao, Baní FM 97.5 para la región Sur, Luna TV Canal 25 y también por Canal América 1014 de Optimun Cable para toda el área triestatal de los Estados Unidos. Asimismo, por el periódico Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.