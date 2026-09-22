VIDEO | Samuel Basallo fuera de acción tras un fuerte golpe en la máscara

Samuel Basallo al momento de conectar un jonrón con los Orioles de Baltimore. ( ARCHIVO/ AFP )

Samuel Basallo volvió a ser tema de preocupación en los Orioles de Baltimore después de recibir un foul tip en la máscara durante el partido del lunes contra los Azulejos de Toronto, un golpe que obligó al receptor dominicano a abandonar el encuentro después de apenas dos entradas.

Baltimore terminó ganando el compromiso, pero el equipo médico y el cuerpo técnico quedaron pendientes de la evolución del joven receptor, quien fue sometido a evaluación para descartar una posible conmoción cerebral.

Orioles catcher Samuel Basallo took this foul tip directly to the mask and is now getting looked over by a trainer: pic.twitter.com/dv5Nql0kfZ — Jake Rill (@JakeDRill) September 22, 2026

El golpe llega en un momento delicado para Basallo, quien todavía intenta recuperar su nivel después de una lesión persistente en el hombro derecho que lo llevó a la lista de lesionados.

El dominicano, de 22 años, ha tenido dificultades para mostrar el poder ofensivo que lo convirtió en una de las principales promesas de Baltimore y, en su momento, en el receptor menor de 22 años con mayor poder al bate en la historia de las Grandes Ligas.

Los problemas físicos de Basallo no son nuevos. En mayo, también ante Toronto, tuvo que abandonar brevemente un partido después de realizar gestos de dolor y retirarse acompañado por los preparadores físicos.

Sin embargo, posteriormente regresó al círculo de espera en la parte final del encuentro, aunque volvió a presentar molestias. El manejo de aquella situación generó cuestionamientos sobre la manera en que el equipo trató sus problemas físicos.

Su primera vez lesionado

Finalmente, en julio, los Orioles colocaron al dominicano en la lista de lesionados después de diagnosticarle una "inflamación del hombro derecho". Desde entonces, su producción ha estado lejos de las expectativas que había generado como uno de los jóvenes bateadores de mayor proyección de la organización.

La nueva evaluación médica se considera especialmente prudente debido al golpe recibido en la cabeza, pero también por el historial reciente del jugador.

Basallo apenas había disputado alrededor de 200 partidos como receptor en las ligas menores y el problema en el hombro llevaba tiempo siendo una preocupación antes de que Baltimore decidiera enviarlo a la lista de lesionados.

Por ahora, los Orioles deberán esperar los resultados de las evaluaciones antes de determinar cuándo podrá regresar Basallo al terreno.