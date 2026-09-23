Cinco equipos buscan sellar su boleto a postemporada esta noche en la MLB

La jornada de este miércoles puede dejar cinco nuevos equipos clasificados a la postemporada de las Grandes Ligas.

Guardians, White Sox, Cubs, Phillies y Padres llegan con posibilidades de asegurar su boleto, mientras seis equipos ya tienen su lugar garantizado: Rays, Yankees y Red Sox por la Liga Americana, y Brewers, Dodgers y Braves por la Nacional.

Los Guardians son los primeros en escena entre los aspirantes y necesitan vencer a los Red Sox en Boston, en un partido pautado para las 7:10 p. m. , pero también necesitan que los Rangers pierdan ante los Mets (8:05 p. m.) o los Astros frente a los Mariners (10:10 p. m.).

Cleveland, líder de la Central de la Americana por un juego sobre Chicago, también podría acercarse a asegurar el descanso ("bye") de la Serie de Comodines si se combinan su triunfo con derrotas de Houston y Texas.

Los White Sox, por su parte, pueden clasificar con una victoria sobre los Royals, cuyo encuentro comenzará a las 7:40 p. m., y una derrota de los Rangers ante los Mets.

Chicago tiene ventaja en el desempate sobre Cleveland, Texas y Toronto en el Wild Card, aunque pierde ese criterio frente a Boston, Houston y Baltimore.

La carrera por la Central seguirá abierta, pues Guardians y White Sox también luchan por el título divisional.

Situación en el Viejo de Circuito

En la Nacional, los Cubs tienen una oportunidad particularmente clara. Chicago puede conseguir su boleto si vence a los Marlins a las 7:40 p. m., o incluso si los Diamondbacks pierden ante los Rockies, en un partido que comenzará a las 8:40 p. m.

Los Cubs tienen los desempates a su favor contra D-backs, Padres y Phillies en el Wild Card, un factor que puede resultar determinante para definir las posiciones de los comodines.

Los Phillies necesitan ganar a los Brewers, en el duelo programado para las 6:40 p. m., y que Arizona pierda ante Colorado o San Diego caiga frente a los Dodgers.

El encuentro de los Padres en Los Ángeles está señalado para las 10:10 p. m. Philadelphia tiene el desempate sobre San Diego, pero lo pierde ante Chicago; contra Arizona la serie particular está empatada 3-3.

Finalmente, los Padres pueden clasificar si derrotan a los Dodgers a las 10:10 p. m. y los D-backs pierden frente a Colorado. San Diego perdió los desempates ante Cubs y Phillies, mientras su serie contra Arizona está 5-5, con tres partidos pendientes.