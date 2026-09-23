Selección dominicana de béisbol parte hacia México para disputar la Copa Mundial U-15

Los jugadores dominicanos previo a la partido a la ciudad de Mérida en México. ( CEDIDA POR FEDOM )

La selección dominicana de béisbol U-15 salió rumbo a Mérida, México, para representar al país en la Copa Mundial de la categoría, que se celebrará del 25 de septiembre al 4 de octubre.

El conjunto dominicano competirá en el Grupo A junto a México, Japón, Cuba, Alemania y Sudáfrica.

Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, destacó el trabajo realizado junto al dirigente Welington Castillo, el cuerpo técnico y las personas que participaron en la búsqueda y selección de los jugadores, que fue parte de un proceso de preparación de cuatro meses.

«Mucha gente ha estado trabajando con Welington, con los coaches, buscando lo mejor de los mejores, escudriñando por todas partes», expresó Núñez.

El proceso contó con el apoyo de las academias y programas, MVP-Miguelón, Ozuna Factory, International Prospect League (IPL), Jaime Ramos, Sandy Nin, Otro Nivel, Edwin Encarnación y José Burdiel Academy, algo que fue bien valorado por el presidente de la Federación de Béisbol.

Cobertura mediática

Antes de la partida, Núñez le pidió a los jóvenes anteponer el resultado del equipo a las aspiraciones personales; «Que se olviden de sus apellidos. Esto no es un torneo individual. Cada quien debe aportar, pero aportar para el colectivo. Lo más importante es el colectivo, no la parte individual».

La participación del equipo dominicano será transmitida por Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM para todo el Cibao, Baní FM 97.5 para la región Sur, Luna TV Canal 25 y también por Canal América 1014 de Optimun Cable para toda el área triestatal de los Estados Unidos. Asimismo, por el periódico Panorama.com.do y el canal de YouTube de VTV Canal 32.