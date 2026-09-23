Juan Soto castiga a los Rangers con su jonrón 27 y amarga los planes de Texas

Juan Soto volvió a dejar su sello en una noche en la que los Mets terminaron golpeando con fuerza las aspiraciones de los Rangers.

El dominicano conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para poner a Nueva York al frente 2-0 y, además, fue una presencia constante en las bases: recibió tres boletos intencionales durante el partido, una muestra de la atención que Texas tuvo que prestarle en los momentos importantes.

El cuadrangular de Soto llegó con dos outs, después de que Francisco Lindor conectara un sencillo, y salió disparado hacia el jardín derecho-central. Fue su jonrón número 27 de la temporada y el sexto que conecta este año frente a lanzadores zurdos.

Sin embargo, el batazo del dominicano apenas fue el comienzo de una noche que terminó complicándole todavía más el panorama a Texas.

Intentaron luchar

Los Rangers reaccionaron en la quinta entrada. Después de que el novato Nolan McLean retirara a los primeros 12 bateadores que enfrentó, Brandon Nimmo abrió la entrada con un sencillo.

Jake Burger lo llevó al plato con otro sencillo y Evan Carter produjo la segunda carrera al superar en primera base una rola que pudo haber terminado en doble play. El partido quedó empatado 2-2

A partir de ahí, el encuentro se convirtió en una batalla cerrada. Nueva York tuvo oportunidades con las bases llenas tanto en la quinta como en la séptima entrada, pero no logró convertirlas en carreras.

En ambas ocasiones, Soto recibió boleto intencional.

El desenlace llegó en la octava. Marcus Semien, enfrentando precisamente al equipo con el que jugó antes de ser enviado a los Mets, conectó un cuadrangular solitario que rompió el empate y puso a Nueva York arriba 3-2. Fue su primer jonrón desde el 7 de agosto y el número 15 de su temporada.

Texas ya no encontró respuesta. En la novena, Soto volvió a recibir boleto intencional con la primera base libre, y Bo Bichette también negoció una transferencia para llenar las bases. Entonces Brett Baty apareció como bateador emergente y sentenció el encuentro con un grand slam que puso el marcador 7-2.

McLean se encargó de sostener la ventaja durante buena parte de la noche. El novato trabajó siete entradas, permitió dos carreras y tres hits, concedió una base por bolas y ponchó a cinco bateadores para llevarse la victoria. Terminó así su temporada con efectividad de 3.16 y 194 ponches en 179 2/3 entradas.

Con el triunfo, los Mets se llevaron los dos primeros partidos de la serie en Texas. Para los Rangers, en cambio, la derrota representó otro tropiezo en plena pelea por la División Oeste de la Liga Americana.