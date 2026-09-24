Chris Sale alcanza los 200 ponches por novena vez; Juan Brito le pegó un cuadrangular

Chris Sale volvió a demostrar por qué su nombre ocupa un lugar entre los grandes ponchadores de las Grandes Ligas.

El zurdo de los Atlanta Braves lanzó 5.1 entradas, permitió una carrera y cuatro hits y ponchó a 10 bateadores en la victoria de Atlanta 3-2 sobre los Cincinnati Reds, en un partido que necesitó una décima entrada para encontrar un ganador.

La noche tuvo además

un momento especial para el dominicano Juan Brito.

El jugador de los Reds abrió el encuentro con un largo cuadrangular de 408 pies por el jardín central, su tercero de la temporada, en un batazo que estuvo muy cerca de ser atrapado por Michael Harris II.

La pelota eludió por poco el guante del jardinero de Atlanta y permitió que Cincinnati tomara ventaja desde el primer episodio.

Amplia su leyenda

Para Sale, el partido representó otro capítulo destacado en una temporada en la que alcanzó una cifra histórica. El zurdo recibió la autorización para comenzar la sexta entrada con el objetivo de conseguir su ponche número 200 del año.

Lo consiguió al retirar por la vía de los strikes a Sal Stewart.

Con ello, Sale se unió al miembro del Salón de la Fama Randy Johnson como los únicos lanzadores zurdos con al menos nueve temporadas de 200 ponches.

Además, superó a Frank Tanana y llegó a 2,779 ponches de por vida, para ocupar el puesto 26 en la lista histórica de las Grandes Ligas.

Después del jonrón de Brito, el marcador permaneció 1-0 hasta la sexta entrada. Fue entonces cuando Matt Olson apareció para cambiar el rumbo del encuentro con un cuadrangular solitario de 415 pies por el jardín central, el número 41 de la temporada, que igualó las acciones.

Cincinnati recuperó la ventaja en la séptima entrada. Matt McLain comenzó el episodio con un triple que golpeó la pared de ladrillos del jardín derecho y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio del novato Will Banfield, quien consiguió así la primera carrera impulsada de su carrera.

Pero la respuesta de Atlanta fue inmediata. Austin Riley abrió la parte baja de la séptima con un jonrón que apenas superó la cerca del jardín central, su número 18 de la campaña, para volver a igualar el encuentro 2-2.

Ninguno de los dos equipos pudo romper el empate en las entradas siguientes, por lo que el partido se fue a extrainnings. Cincinnati no pudo producir en la parte alta de la décima, cuando Brent Suter retiró en orden a los tres bateadores que enfrentó.

En la parte baja llegó el desenlace. Con corredores en primera y tercera, Mauricio Dubón conectó un rodado hacia el montículo frente a un lanzamiento de Luis Mey.

El relevista intentó atrapar la pelota con la mano desnuda, pero no consiguió controlarla. El corredor emergente DaShawn Keirsey Jr. aprovechó la jugada, se deslizó en el plato y anotó la carrera que le dio a Atlanta la victoria.

Los Braves mejoraron así a 93-65 y colocaron su récord en 8-6 en partidos de entradas extras. También tomaron ventaja de 3-2 sobre Cincinnati en la serie de la temporada.

Por los Reds, Brito y McLain terminaron con dos hits cada uno, mientras que Dubón, Olson y Riley también aportaron dos imparables por Atlanta.