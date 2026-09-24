Liga Víctor Osoria conquista campeonato en los Juegos de la Comunidad de la FDDNY

Integrantes de la Liga Víctor Osoria, de Santiago de los Caballeros, celebran orgullosos la conquista del campeonato de la categoría 9-10 años en los Juegos de la Comunidad de la FDDNY, tras imponerse 9-1 a Bedford Park. ( CEDIDA POR LA FDDNY )

La Liga Víctor Bretón, de Santiago de los Caballeros se proclamó campeona de la categoría 9-10 años de los Juegos de la Comunidad, organizados por la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York (FDDNY), al derrotar por nocaut 9-1 a Bedford Park League en el partido por el título.

El encuentro se celebró en el estadio de pequeñas ligas ubicado en los terrenos donde estuvo el antiguo Yankee Stadium, en El Bronx.

Los niños dirigidos por Víctor Bernabé Osoria y con la asistencia de Willi Hernández, desplegaron una combinación de bateo oportuno, defensa y dominio desde el montículo para imponerse con autoridad y levantar el trofeo de campeones.

La ofensiva fue liderada por Emmanuel Hernández Mago, quien fue seleccionado como Jugador Más Valioso del encuentro decisivo y el torneo, al batear de 4-4 con cuatro remolques, conectó dos sencillos, un doble y un triple, además de impulsar cuatro carreras.

Desde el montículo, Ronny Javier Díaz también dejó una actuación para recordar, al trabajar seis entradas de siete ponches, para ser elegido como el mejor lanzador del evento.

Moisés Santos aportó dos imparables y remolcó tres carreras; Rayniel Morales conectó dos hits, incluido un doble, y produjo dos carreras, Pedro Felipe completó la ofensiva con un hit en cuatro turnos, un doble y dos remolques.

Los Juegos de la Comunidad forman parte de las actividades conmemorativas del Mes de la Herencia Hispana y este año tienen un significado especial para la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York, que celebra cuatro décadas de trabajo deportivo y comunitario bajo la presidencia de Daniel Reyes.

La edición de 2026 reúne a 48 equipos distribuidos en cinco categorías, con la participación de niños y jóvenes que encuentran en el béisbol un espacio de competencia, convivencia y formación.

El certamen está dedicado a Mariano Rivera, legendario lanzador panameño y miembro del Salón de la Fama del Béisbol, y Christopher Gorayeb, presidente de la firma de abogados Gorayeb & Associates, cuyo respaldo ha contribuido al desarrollo de esta importante celebración deportiva de la comunidad.

Otras categorías

En la categoría 11-12 años, Morris Baseball League derrotó 9-8 a los White Sox, y consiguió el derecho de disputar el campeonato.

Su rival saldrá del partido entre Van Cortlandt Baseball League y Guerrero Sport League.

En la división de 15-16 años, Bedford League consiguió su boleto a la final tras superar 3-1 a Van Cortlandt Baseball League.

El conjunto que disputará el campeonato ante Bedford League será el ganador del enfrentamiento entre los Gigantes de Adonai y Morris League.

En el marco de su 40.º aniversario, el evento reafirma una trayectoria de cuatro décadas utilizando el deporte como instrumento de integración y participación comunitaria.