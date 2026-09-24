Los Cerveceros de Milwaukee llegan a 100 triunfos por primera vez en su historia

Los Cerveceros celebran el triunfo 100 de la temporada 2026. ( AFP )

Los Cerveceros de Milwaukee continúan reescribiendo los libros de récords de su franquicia, ya que alcanzaron la marca de las 100 victorias por primera vez en la historia del equipo con un triunfo de 5-1 sobre los Filis de Filadelfia este jueves.

Milwaukee es también el primer equipo de las Grandes Ligas en ganar 100 juegos desde 2023, cuando tres clubes alcanzaron la cifra del siglo.

Detalles del juego

El juego estuvo empatado hasta que Milwaukee rompió el celofán con tres carreras en la parte alta de la octava entrada.

Jackson Chourio añadió otra carrera con un jonrón solitario en la parte alta del noveno episodio, y Antonio Senzatela amarró la victoria histórica de los Cerveceros en la parte baja.

El récord previo de victorias de la franquicia de los Cerveceros era de 97, establecido el año pasado cuando terminaron con el mejor registro de toda la MLB. Volverán a lograr esa hazaña si los Dodgers de Los Ángeles pierden más tarde este jueves.

Esta temporada ha sido la continuación de lo que se ha convertido en la era dorada del béisbol de los Cerveceros. El equipo dirigido por Pat Murphy ha clasificado a la postemporada ocho veces en los últimos nueve años y ha ganado al menos 95 juegos en cuatro ocasiones durante ese lapso.

Sin embargo, el éxito del equipo en la temporada regular aún no se ha traducido en anillos de Serie Mundial.

Milwaukee ha llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) dos veces durante esta etapa próspera (2018, 2025), pero fue eliminado por los Dodgers en ambas oportunidades.

El único banderín de los Cerveceros llegó en 1982, cuando ganaron el título de la Liga Americana pero cayeron en la Serie Mundial de ese año ante los Cardenales de San Luis.