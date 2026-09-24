Luis Arráez sale de juego con una torcedura de tobillo

El segunda base de los Filis de Filadelfia, Luis Arráez, tuvo que ser ayudado a salir del campo tras sufrir una lesión en el tobillo mientras corría hacia la primera base tras conectar un batazo por el cuadro durante el juego del jueves contra los Cerveceros de Milwaukee.

Los Filis informaron posteriormente que Arráez sufrió un esguince en el tobillo izquierdo y que será sometido a evaluaciones adicionales, según Todd Zolecki de MLB.com.

Acción durante el juego

Arráez intentó evitar el toque del inicialista de los Cerveceros, Jake Bauers, y se dobló la pierna al estirarse para pisar la almohadilla.

Inmediatamente cayó al suelo con dolor mientras se sujetaba la pierna izquierda.