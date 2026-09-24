Luis Castillo va a lista de lesionados de 15 días ( AFP/BRIAN FLUHARTY )

<single-image data-is-interactive="false" data-image-attachment-index="0"></single-image>Los Medias Blancas de Chicago colocaron oficialmente al lanzador derecho dominicano Luis Castillo en la lista de lesionados de 15 días tras diagnosticársele un pinzamiento en el hombro derecho (right shoulder impingement).

El movimiento pone fin a la campaña regular para el serpentinero de Bani, quien venía mostrando un descenso en la velocidad de sus envíos durante sus últimas presentaciones, un indicador claro de que arrastraba molestias físicas desde hace un tiempo.

La situación del quisqueyano no se vio favorecida por las recientes decisiones del cuerpo técnico de Chicago, que optó por moverlo repentinamente al rol de relevista y utilizarlo el pasado martes con apenas un día de descanso.

Un año complicado en los números

Castillo concluye la fase regular del campeonato con un registro negativo de 4-11 y una elevada efectividad de 5.85 a lo largo de 130 entradas y dos tercios de labor.

Pese a pasar a la nómina de lesionados, la organización no descarta por completo la posibilidad de que el diestro pueda tener alguna participación en caso de que el equipo avance en la postemporada y su recuperación progrese adecuadamente.

En el aspecto contractual, a Castillo le restan por cobrar 22.75 millones de dólares para la próxima temporada, la cual marcará el quinto y último año de su acuerdo multimillonario.