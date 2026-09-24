Los Medias Blancas clasifican a la postemporada al vencer a los Reales

Los Medias Blancas de Chicago celebran su pase a la postemporada después de dos temporadas de más de 100 derrotas. ( AFP )

El histórico giro de los Medias Blancas de Chicago se ha completado.

Los Medias Blancas aseguraron un lugar en la postemporada este jueves gracias a su victoria por 9-1 sobre los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium. Son el primer equipo en la historia del béisbol en clasificar a los playoffs tras tres temporadas consecutivas sufriendo 100 o más derrotas.

Chicago perdió un récord de la era moderna de 121 juegos en 2024 y tuvo un registro de 60-102 el año pasado.

Situación en la división

Aunque el declive dio lugar a un béisbol lamentable durante los últimos tres años, le permitió al gerente general Chris Getz reconstruir al equipo desde la raíz.

El sorprendente renacer de los Medias Blancas ha sido liderado por un gran talento desarrollado en sus granjas, incluyendo a los antiguos prospectos principales Braden Montgomery, Colson Montgomery y Miguel Vargas, el novato revelación y convocado al Juego de Estrellas Tristan Peters, y el lanzador diestro Davis Martin.

Las incorporaciones externas —la más notable siendo la contratación de la estrella agente libre Munetaka Murakami— ayudaron a llevar al equipo a la cima en 2026.

Los South Siders todavía tienen la oportunidad de ganar la Central de la Liga Americana y asegurar el pase directo a la Serie de División.

Mantuvieron el liderazgo de la división durante gran parte de la temporada, pero ahora están a medio juego detrás de los Guardianes de Cleveland (a la espera del resultado del juego de Cleveland en Boston más tarde este jueves) y ocupan el sexto sembrado de la Liga Americana.

Chicago solo ha llegado a los playoffs tres veces desde 2009 y no ha ganado una serie de postemporada desde que conquistó la Serie Mundial de 2005.

Los Medias Blancas cerrarán la temporada regular en casa con tres juegos contra los Rockies de Colorado.

Su victoria fue parte de un día memorable para el béisbol de Chicago, en el que los Cachorros, el otro equipo de la ciudad, también aseguraron su propio lugar en la postemporada de la Liga Nacional.

La ocasión marca apenas la cuarta vez en la historia que ambos equipos de Chicago clasifican a los playoffs en la misma temporada, de acuerdo con Sarah Langs de MLB.com.