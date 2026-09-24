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Sandy Alcántara va al bullpen de Miami

No abrirá el partido del sábado como estaba programado

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    Sandy Alcántara va al bullpen de Miami
    Sandy Alcántara (AFP)

    El abridor dominicano Sandy Alcántara, quien se anotó su segundo salvamento el miércoles por la noche, terminará como líder de la Liga Nacional en entradas lanzadas durante su primer año de regreso tras la cirugía Tommy John, pero no estará disponible para realizar su apertura programada para el sábado ante los Bravos en el LoanDepot Park de Miami.

    Según explicó el dirigente del conjunto, Clayton McCullough, el derecho dominicano estará disponible para trabajar desde el bullpen durante todo el fin de semana.

    • Alcántara tiene marca de 13-11, con efectividad de 3.89 y una relación de 152 ponches y 59 bases por bolas en 213 entradas.
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