Walbert Ureña cierra un año de debut para recordar con los Angelinos

La última salida de Walbert Ureña no fue la mejor manera de poner punto final a su primera temporada en las Grandes Ligas. Permitió cinco carreras y siete hits en cuatro entradas el miércoles ante los Atléticos, pero esa actuación no cambia lo que significó su campaña de debut con los Angelinos de Los Ángeles.

Debut y rendimiento

El nativo de Mao terminó con marca de 9-11 y 2.97 de efectividad en 29 presentaciones, 27 de ellas como abridor. Trabajó 148.1 entradas, ponchó a 142 bateadores y terminó con un WHIP de 1.23.

Ureña, de 22 años, firmó como profesional con los Angelinos el 31 de marzo de 2021 como agente libre, llegó a las Grandes Ligas cinco años después y debutó el 26 de marzo ante los Astros, en el Día Inaugural, como relevista.

Su primera victoria llegó el 6 de mayo frente a los Medias Blancas, con una actuación de seis entradas, dos hits y una carrera, con cinco ponches, para imponerse 8-2.

Logros destacados

A partir de ese momento fue ganando espacio en la rotación hasta convertirse en una de las principales historias positivas del conjunto (60-98). Su consistencia le permitió cerrar la campaña entre los mejores debutantes de la organización y de las Grandes Ligas.

El maeño terminó segundo en la historia de los Angelinos en ponches durante su primera temporada, solo por detrás de Bo Belinsky, quien consiguió 145 en 1962.

Otro de sus momentos destacados llegó el 6 de septiembre en Pittsburgh. Ureña lanzó ocho entradas de una carrera y tres hits frente a los Piratas y el estelar Paul Skenes, en el que fue el primer juego completo de su carrera y el único lanzado por un novato este año.

Ureña inició el 2026 como el prospecto número 17 de la organización, de acuerdo con MLB Pipeline, y terminó convertido en una pieza importante para el futuro de la rotación del conjunto.

27 Salidas como abridor tuvo Walbert Ureña en su campaña de debut en el béisbol de Grandes Ligas.