Dominicanos en Grandes Ligas: Caminero roza las 100 remolcadas y Elly va tras el 30-30

El antesalista de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero y el campocorto de Cincinnati, Elly de la Cruz. ( GETTY IMAGES/BRIAN ROTHMULLER)/AFP )

La recta final de la temporada de Grandes Ligas mantiene a varios dominicanos en el centro de la atención, con Junior Caminero cerca de las 100 carreras impulsadas, Elly de la Cruz a las puertas de una temporada 30-30 y Cristopher Sánchez consolidado entre los abridores más productivos.

Estas son las principales actuaciones y números de los peloteros quisqueyanos.

1. Junior Caminero está a una remolcada de las 100

Junior Caminero volvió a producir para los Rays de Tampa Bay.

El antesalista dominicano bateó de 3-2 y remolcó dos carreras en la victoria 3-0 sobre los Yankees de Nueva York, elevando su total a 99 impulsadas en la temporada.

Caminero mantiene además 41 cuadrangulares y promedio de .276.

El dominicano atraviesa uno de los mejores años ofensivos de su joven carrera y quedó a solo una carrera producida de alcanzar las 100.

También viene de conectar recientemente su jonrón número 40 para dejar en el terreno a Houston y asegurar la clasificación de Tampa Bay a la postemporada.

2. Elly de la Cruz está a un jonrón y un robo del 30-30

Elly de la Cruz tiene otro objetivo al alcance.

El campocorto de Cincinnati suma 29 cuadrangulares y 29 bases robadas, por lo que necesita un jonrón y un robo para completar una temporada de 30-30.

De la Cruz registra promedio de .285, 76 carreras impulsadas y OPS de .884.

Su jonrón número 29 llegó esta semana frente a los Bravos de Atlanta.

Los últimos partidos de la temporada determinarán si el dominicano consigue completar el doble hito.

3. Cristopher Sánchez ya suma 18 victorias

Cristopher Sánchez continúa reforzando su posición como uno de los principales abridores dominicanos de la temporada.

El zurdo de los Filis de Filadelfia lanzó 6.1 entradas ante los Mets de Nueva York, permitió dos carreras, ponchó a seis y no concedió boletos.

Con esa actuación mejoró su récord a 18-6.

El número lo coloca entre los lanzadores con mayor cantidad de victorias en las Grandes Ligas durante la campaña.

4. Oneil Cruz mantiene encendido el bate

Oneil Cruz también atraviesa un buen cierre ofensivo.

El jugador de Pittsburgh bateó de 4-2, incluyendo un doble, anotó una carrera y se robó una base en la victoria 2-1 sobre San Luis.

Su promedio quedó en .280.

Cruz suma 18 jonrones y 27 bases robadas en la temporada y recientemente alcanzó las 100 bases robadas en su carrera en Grandes Ligas.

5. Juan Soto llega a 27 jonrones

Juan Soto se fue de 3-0 en el partido del jueves frente a Texas, aunque recibió una base por bolas.

Un día antes había conectado su cuadrangular número 27 de la temporada.

El jardinero dominicano también anotó dos carreras y produjo dos en ese encuentro.

Soto registra 68 carreras impulsadas y mantiene un porcentaje de embasarse cercano a .394.

6. Fernando Tatis Jr. cerró septiembre con fuerza

Fernando Tatis Jr. ha tenido uno de sus mejores tramos ofensivos de la temporada durante septiembre.

El jardinero de San Diego bateaba .329 durante el mes, con ocho cuadrangulares y OPS de 1.073.

Tatis alcanzó recientemente los 25 jonrones de la campaña y sigue siendo una de las principales piezas ofensivas de los Padres en la lucha por la postemporada.

7. José Ramírez ya tiene 1,000 carreras impulsadas

José Ramírez alcanzó otro número importante para su carrera.

El antesalista de Cleveland llegó recientemente a las 1,000 carreras impulsadas en Grandes Ligas.

Este jueves bateó de 4-2 en la victoria 1-0 sobre Boston.

En 2026 acumula 37 bases robadas, aunque sus números de poder han sido menores que en campañas anteriores, con 12 cuadrangulares y promedio de .237.

8. Ketel Marte sigue produciendo para Arizona

Ketel Marte también aportó en la victoria 12-8 de Arizona sobre Colorado.

El dominicano bateó de 2-1, anotó dos carreras, impulsó una y recibió dos boletos.

Marte suma 22 jonrones, 75 carreras impulsadas y promedio de .250.

Arizona intenta mantenerse en carrera durante los últimos días de la temporada regular.

Los que hay que seguir

La atención dominicana durante los próximos partidos estará principalmente sobre Junior Caminero y Elly de la Cruz. Caminero necesita una carrera impulsada para alcanzar las 100, mientras que Elly busca un jonrón y una base robada para completar el 30-30. Cristopher Sánchez, mientras tanto, llega al cierre con 18 victorias y una de las temporadas más productivas entre los lanzadores dominicanos.