VIDEO | Elly de la Cruz se roba la base que le faltaba para su primer 30-30
A sus 24 años, el campocorto dominicano se une a Eric Davis, Barry Larkin y Brandon Phillips como los únicos jugadores en la historia de los Rojos con 30 jonrones y 30 robos en una temporada
En el partido de este viernes entre Rojos y Azulejos (en progreso), la temporada de Elly De La Cruz tuvo uno de sus capítulos más significativos e históricos.
El pimentoso shortstop necesitaba una sola base robada para completar el 30-30 y no esperó demasiado para conseguirla.
En el tercer episodio ante los Toronto Blue Jays, después de conectar un doble de dos carreras que colocó a Cincinnati delante, salió disparado hacia tercera base en el primer lanzamiento de José Soriano a Sal Stewart.
Con un deslizamiento de cabeza, venció el tiro del receptor Alejandro Kirk y entró a un selecto grupo de la historia de los Rojos.
Acompaña leyendas
A los 24 años, De La Cruz se convirtió en el cuarto jugador en la historia de Cincinnati con al menos 30 jonrones y 30 bases robadas en una temporada, uniéndose a Eric Davis (1987), Barry Larkin (1996) y Brandon Phillips (2007).
- Davis, Larkin y Phillips son miembros del Salón de la Fama de los Rojos, mientras que Larkin también pertenece al Salón de la Fama del Béisbol.
El campocorto dominicano llegó a ese momento después de una semana en la que prácticamente persiguió la historia a toda velocidad. El martes ante Atlanta disparó su jonrón 29 y consiguió su robo 29, y el jueves conectó frente a los Braves su cuadrangular número 30.
Así completó una temporada que representa un salto importante en su producción de poder, después de haber conectado 25 jonrones en 2024 y 22 en 2025.