VIDEO | Elly de la Cruz se roba la base que le faltaba para su primer 30-30

Elly De La Cruz, del equipo Cincinnati Reds se roba su trigésima base de la temporada frente a los Toronto Blue Jays durante la tercera entrada del partido de la MLB disputado en el Rogers Centre el 25 de septiembre de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá. ( MARK BLINCH/GETTY IMAGES/AFP )

En el partido de este viernes entre Rojos y Azulejos (en progreso), la temporada de Elly De La Cruz tuvo uno de sus capítulos más significativos e históricos.

El pimentoso shortstop necesitaba una sola base robada para completar el 30-30 y no esperó demasiado para conseguirla.

En el tercer episodio ante los Toronto Blue Jays, después de conectar un doble de dos carreras que colocó a Cincinnati delante, salió disparado hacia tercera base en el primer lanzamiento de José Soriano a Sal Stewart.

Con un deslizamiento de cabeza, venció el tiro del receptor Alejandro Kirk y entró a un selecto grupo de la historia de los Rojos.

Elly De La Cruz is the 4th @Reds player ever to record a 30/30 season! pic.twitter.com/wRuPgh51SM — MLB (@MLB) September 25, 2026

Acompaña leyendas

A los 24 años, De La Cruz se convirtió en el cuarto jugador en la historia de Cincinnati con al menos 30 jonrones y 30 bases robadas en una temporada, uniéndose a Eric Davis (1987), Barry Larkin (1996) y Brandon Phillips (2007).

Davis, Larkin y Phillips son miembros del Salón de la Fama de los Rojos, mientras que Larkin también pertenece al Salón de la Fama del Béisbol.

El campocorto dominicano llegó a ese momento después de una semana en la que prácticamente persiguió la historia a toda velocidad. El martes ante Atlanta disparó su jonrón 29 y consiguió su robo 29, y el jueves conectó frente a los Braves su cuadrangular número 30.

Así completó una temporada que representa un salto importante en su producción de poder, después de haber conectado 25 jonrones en 2024 y 22 en 2025.