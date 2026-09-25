La Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana trabaja en la puesta a punto del Estadio Quisqueya Juan Marichal, de cara al inicio de la temporada de béisbol otoño-invernal, previsto para el próximo 16 de octubre.

El estadio, hogar de los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, presenta trabajos de mantenimiento y adecuación en diferentes áreas de sus instalaciones.

En la parte frontal del parque, una brigada de obreros trabaja en las áreas donde habitualmente se colocan el nombre del estadio y las vallas publicitarias, mientras que los pasillos ya lucen habilitados con las marcas de los patrocinadores que acompañan la temporada.

En el terreno de juego se realizan trabajos de aireación de la grama, principalmente en el área de los jardines. Las labores correspondientes al cuadro interior ya fueron completadas, al igual que las realizadas en las zonas próximas a las líneas de cal.

El próximo paso será intervenir las áreas de tierra del terreno de juego.

También se realizan trabajos de remozamiento en los dugouts de los dos equipos capitalinos.

Nueva área VIP para el Licey

Una de las principales novedades para esta temporada será la transformación del espacio que anteriormente ocupaba el bullpen del Licey, ubicado en el jardín izquierdo, en una nueva área VIP.

Los trabajos se encuentran en su etapa final.

El acceso a la nueva zona estará ubicado en la puerta de la avenida San Cristóbal. Al ingresar al estadio, los aficionados encontrarán a su izquierda la entrada al nuevo espacio.

La instalación contará con una plazoleta y una zona baja con 200 asientos, distribuidos en grupos de 50. El precio de la zona aún no ha sido anunciado.

En la parte posterior se habilitarán cuatro barras con capacidad para ocho personas cada una, para un total de 32 asientos.

También se instalarán ocho mesas, con capacidad para cuatro personas cada una, para otros 32 aficionados.

La nueva área dispondrá además de un bar exclusivo y seis baños, tres para damas y tres para caballeros.

Los espacios no estarán disponibles para venta individual por partido. Los interesados deberán adquirir sus asientos correspondientes a la temporada completa.

La misma modalidad se contempla para los demás espacios disponibles, con especial atención a empresas interesadas.

En la zona de los 200 asientos también se habilitarán dos juegos de sofás para los aficionados que prefieran disfrutar de los partidos desde ese espacio.

El nuevo bullpen

Con la transformación del antiguo bullpen en área VIP surge la pregunta sobre dónde estará ahora el espacio destinado a los relevistas del Licey.

El nuevo bullpen estará ubicado detrás del jardín izquierdo, una disposición que también se utiliza en algunos estadios de Grandes Ligas.

La ubicación, además, no será completamente nueva para el Quisqueya Juan Marichal, ya que esa zona fue utilizada durante el torneo de béisbol de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los trabajos avanzan con el objetivo de que las diferentes áreas estén listas antes del inicio de la temporada, cuando nuevamente el Quisqueya Juan Marichal abrirá sus puertas para recibir a los aficionados del béisbol otoño-invernal dominicano.



