Eury Pérez, lanzador dominicano de los Marlins de Miami. ( ARCHIVO/ AFP )

Eury Pérez domina a los Braves y completa el primer juego de su carrera

Eury Pérez encontró en el montículo la mejor manera de cerrar la temporada y protagonizó una de sus actuaciones más dominantes en las Grandes Ligas.

El derecho dominicano lanzó el primer juego completo de su carrera, permitió apenas un hit y ponchó a ocho bateadores para conducir este viernes a los Marlins de Miami a una victoria 3-0 sobre los Braves de Atlanta.

Pérez mantuvo a Atlanta sin conectar imparables durante las primeras cinco entradas y estuvo cerca de completar una actuación todavía más especial. El intento de juego sin hits terminó en el sexto episodio, cuando el receptor Sean Murphy conectó un sencillo de 108 millas por hora en el primer lanzamiento de la entrada.

El batazo, sin embargo, no cambió el dominio del dominicano. Pérez permitió solamente otro corredor por boleto y ningún jugador de Atlanta logró avanzar hasta segunda base durante su actuación. Terminó con 105 lanzamientos, ocho ponches y apenas una base por bolas.

Con su triunfo, Pérez mejoró a 8-11 y estableció una marca personal de victorias, una más que las conseguidas durante la temporada anterior. La actuación también representó un cierre destacado para el lanzador de los Marlins, que tuvo nuevamente la oportunidad de mostrar el potencial que lo convirtió en uno de los brazos jóvenes más seguidos de Miami.

Quebraron la igualdad

Los Marlins, mientras tanto, tuvieron que esperar hasta el séptimo episodio para romper el empate. El responsable fue el receptor novato Joe Mack, quien aprovechó una curva de Grant Holmes y la envió 428 pies por encima de la verja del jardín derecho para su decimocuarto cuadrangular de la temporada. El batazo salió del bate a 108 millas por hora.

La defensa también tuvo protagonismo en la victoria de Miami. En las primeras entradas, el segunda base Jared Serna realizó una atrapada en clavado ante un batazo de Drake Baldwin y, después de levantarse, tuvo tiempo suficiente para completar el out en primera.

En el quinto, los Marlins estuvieron cerca de ampliar su ventaja cuando Mack y Otto López recibieron boletos. Jakob Marsee conectó entonces un batazo de 387 pies que parecía destinado a producir carreras, pero el jardinero central Michael Harris II lo atrapó en la zona de advertencia.

La defensa volvió a aparecer en el séptimo. López retiró a Harris con un rodado de 112 millas por hora, mientras que el tercera base Javier Sanoja realizó otra atrapada en clavado para retirar a Mauricio Dubón.

Miami fabricó dos carreras más en el octavo. Marsee abrió la entrada con un triple y anotó cuando Heriberto Hernández conectó un sencillo por encima de Ozzie Albies, mientras Atlanta tenía el cuadro interior adelantado.

Con dos outs, Griffin Conine puso la última carrera en la pizarra con un jonrón solitario.

Y entonces Pérez se encargó de cerrar la noche.

Sin necesidad de acudir al bullpen, el pitcher criollo completó los nueve innings y aseguró la primera victoria de juego completo de su carrera, en una noche en la que los Marlins necesitaron apenas tres carreras para respaldar una actuación magistral desde el montículo.