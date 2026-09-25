Freddy Peralta y los Rays postergan la clasificación de Filadelfia

Freddy Peralta y el relevo de los Rays frenaron este viernes a los Phillies de Filadelfia, que quedaron obligados a esperar hasta los últimos dos días de la temporada regular para intentar asegurar su boleto a los playoffs.

Tampa Bay se impuso 2-0 en el Citizens Bank Park, con una combinación de cuatro lanzadores relevistas que completó la labor iniciada por el derecho dominicano. Peralta permitió cuatro imparables, todos sencillos, en 5.1 entradas, concedió tres boletos y ponchó a cinco bateadores para llevarse su décima victoria de la temporada.

El triunfo permitió a los Rays mejorar a 97-63, mientras que Filadelfia quedó con marca de 87-73. Tampa Bay ya había asegurado el primer puesto de la Liga Americana para los playoffs, pero mantuvo su ritmo ganador frente a unos Phillies que llegaron al partido con número mágico de dos para conquistar un puesto de comodín.

Los Rays tomaron la ventaja en el primer episodio. El abridor Cristopher Sánchez retiró a los dos primeros bateadores, pero luego permitió sencillos consecutivos de Junior Caminero y Ryan Vilade. Jonny DeLuca aprovechó el siguiente lanzamiento y conectó un imparable al jardín derecho que llevó a Caminero hasta el plato.

En el segundo capítulo llegó el segundo golpe de Tampa Bay. Nick Fortes aprovechó una sinker de Sánchez en cuenta de 0-1 y la sacó por encima de la verja del jardín izquierdo para su sexto jonrón de la temporada.

Sánchez, sin embargo, mantuvo a los Rays bajo control durante el resto de su actuación. El zurdo de Filadelfia completó siete entradas, permitió cinco hits y dos carreras, además de ponchar a 10 bateadores.

Pudo escaparse

La diferencia estuvo en la capacidad de Peralta para escapar de los problemas. Filadelfia consiguió colocar al menos un corredor en las bases durante cada una de las primeras cinco entradas. En el sexto, Trea Turner y Bryce Harper conectaron sencillos y avanzaron a posición anotadora después de un rodado.

Fue entonces cuando Peralta dejó el partido en manos de Cam Booser, quien retiró a Bryson Stott con una línea al segunda base y a Bryan De La Cruz con otro batazo de línea, esta vez al campocorto.

Kevin Kelly lanzó el séptimo sin permitir libertades, mientras que Cole Sulser se encargó del octavo y retiró a los tres primeros bateadores de la alineación de Filadelfia.

El cierre quedó en manos de Bryan Baker, quien trabajó un noveno episodio perfecto para apuntarse su salvamento número 41 y completar la blanqueada de cuatro hits de Tampa Bay.

Para los Phillies, la derrota aumentó la presión en el cierre de la campaña. D

espués de llegar al encuentro con la posibilidad de asegurar su clasificación con una combinación favorable, ahora tendrán que resolver su boleto durante los dos últimos partidos de la temporada regular.

La jornada también dejó una preocupación para Tampa Bay: el jardinero Chandler Simpson abandonó el encuentro en el sexto episodio después de golpearse el pie con una pelota de foul.