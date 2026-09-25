Los bicampeones Leones del Escogido comienzan sus entrenamientos con la meta hacia la corona 19

Ramón Santiago, mánager de los Leones del Escogido. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

Ramón Santiago calificó como satisfactorio el primer día de entrenamientos de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, el cual se desarrolló en la academia de los Yankees de Nueva York.

"Excelente, una energía increíble tanto de los jugadores como de los coaches. Me gustó lo que vi el primer día, todos bien alineados con nuestra misión de empezar con el pie derecho", indicó Santiago.

Un total de 35 jugadores se dieron cita en la convocatoria escarlata, resaltando los abridores derechos Víctor Santos, Radhamés Liz y Dinelson Lamet, así como también el relevista derecho Aneurys Zabala, entre otros.

"Me gustó lo que vi. Santos se ve saludable y Radhamés Liz viene de una tremenda temporada en México. Tener veteranos como ellos con mucha experiencia es algo muy positivo", comentó.

Dentro de los jugadores de posición, los experimentados Jimmy Paredes (OF) e Iván Castillo (IF) dijeron presente, así como Luis De los Santos, Carlos Jiménez (IF) y José Mejía (IF), seleccionado en la segunda ronda del Draft 2026.

"La presencia de cada uno de ellos habla del compromiso que tienen con el equipo. Los más jóvenes saben que tienen que venir a ganarse una oportunidad y somos un equipo que da chance a ellos e incluso el año pasado debutaron varios y eso no lo vamos a cambiar porque le inyectan mucha energía al equipo", apuntó el capataz.

Santiago está en su segunda temporada como timonel de los Leones del Escogido, equipo al que guió la temporada pasada a conquistar el bicampeonato y a elevar a 18 el total de coronas de la organización.

El enfoque, de acuerdo con Santiago, para buscar el tricampeonato es total.

"Ser bicampeones nos da ese compromiso que tenemos con la fanaticada porque el estándar es alto y queremos mantenerlo así. La filosofía de nosotros es confiar en el proceso, ejecutar y gracias a esto van a venir los resultados. Queremos seguir con ese enfoque de que vamos por la corona 19", explicó.

"La preparación es innegociable. Sabemos que cada práctica es sumamente importante y cada día tenemos que venir a sacarle provecho a cada swing, cada lanzamiento y cada atrapada. Hay que hacerlo con propósito e intención", agregó.

Los Leones volverán a entrenar este sábado en el complejo de los Yankees en Boca Chica.