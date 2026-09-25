VIDEO | Vladimir Guerrero Jr. pide disculpas a los fanáticos y promete honrar su gran contrato

Vladimir Guerrero Jr., de los Toronto Blue Jays, habla con Hazel Mae, de Sportsnet, tras un partido contra los Baltimore Orioles en el Rogers Centre el 13 de septiembre de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá. ( VAUGHN RIDLEY/GETTY IMAGES/AFP )

Vladimir Guerrero Jr. dio un paso al frente este viernes para intentar cerrar la polémica que generaron sus declaraciones sobre el contrato de US$500 millones que firmó con los Toronto Blue Jays.

El primera base dominicano solicitó hablar con los periodistas casi cuatro horas antes del partido entre Toronto y los Cincinnati Reds en el Rogers Centre y, a través del traductor Héctor Lebrón, ofreció disculpas a los fanáticos y a sus compañeros por los comentarios realizados en una entrevista con la periodista Verónica Batista.

"La razón principal por la que estoy aquí es porque lamento los comentarios que hice el otro día, lo que dije el otro día, y por eso estoy aquí", manifestó Guerrero. "Siento desde el corazón que mis fanáticos y mis compañeros necesitan una disculpa de mi parte, y por eso estoy aquí".

La controversia surgió después de que se hiciera viral un fragmento de aquella entrevista, en la que Guerrero explicó que los US$500 millones de su contrato de 14 años correspondían a lo que ya había conseguido durante su carrera y no necesariamente a lo que hará en las próximas temporadas.

"El dinero que me dieron no fue por lo que voy a hacer. Fue por lo que ya hice. No me pagaron porque voy a conectar 40 jonrones todos los años. Me pagaron por lo que ya había logrado", dijo el dominicano en español.

Sus palabras provocaron una fuerte reacción, especialmente porque llegaron durante una temporada en la que Guerrero ha tenido una producción ofensiva muy inferior a la esperada. El miércoles, después de que Toronto perdiera dos partidos ante Baltimore por idéntico marcador de 4-2 y quedara oficialmente eliminado de la postemporada, el jugador tampoco se retractó de sus declaraciones.

Sin embargo, durante el día libre del jueves, Guerrero volvió a pensar en lo ocurrido y decidió ofrecer disculpas.

"Simplemente lo pensé y sentí que los comentarios que hice el otro día no eran realmente lo que quería decir", explicó. "Realmente siento que todos, mis fanáticos, todo el mundo, merecen una disculpa de mi parte, y esa es la razón principal por la que estoy aquí hoy".

Consejo de su papá

El dominicano también habló con su padre, el miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero, quien le hizo saber que había actuado mal.

"Básicamente me dijo que lo que hice estuvo mal y que me asegurara de hacer lo que estoy haciendo ahora, que es ofrecerles una disculpa a todos mis fanáticos", contó Guerrero.

El dirigente de los Blue Jays, John Schneider, confirmó que Guerrero también se disculpó con sus compañeros durante una reunión exclusiva de jugadores y que posteriormente sostuvo conversaciones individuales con él.

"Lo que ves en el terreno es a un jugador divertido y ves a un jugador realmente muy bueno, pero creo que a veces puede ser malinterpretado y es uno de los mejores compañeros de equipo que he visto", señaló Schneider.

El dirigente agregó que Guerrero trabaja diariamente para estar preparado y consideró que algunas de sus expresiones pueden perderse en la traducción. "Puede ser un blanco fácil por el contrato y por todo lo demás", dijo.

La temporada también ha pesado sobre Guerrero desde el punto de vista estadístico. En 142 partidos, presenta promedio de bateo de .263, porcentaje de embasarse de .335, slugging de .360, nueve jonrones y 56 carreras impulsadas. Además, se perdió 17 encuentros por diferentes molestias físicas.

El propio Guerrero reconoció que el año no estuvo a la altura de sus expectativas y evitó utilizar sus problemas de espalda como excusa.

"No voy a poner ninguna excusa. Básicamente, no tuve una buena temporada", afirmó. "Mi enfoque ahora mismo es entrar en la temporada muerta, trabajar muy duro y asegurarme de regresar fuerte y hacer que mi contrato sea un gran contrato".

La eliminación de Toronto puso fin a una campaña decepcionante para el equipo, un año después de que los Blue Jays alcanzaran la Serie Mundial. Para Guerrero, además, significó el cierre de la primera temporada de un contrato histórico, una campaña en la que reconoce que no pudo aportar como esperaba.

"Ha sido una temporada decepcionante para mí. No pude ayudar a mi equipo a conseguir nuestro objetivo. Es difícil para mí", expresó.