Elly de la Cruz, el décimo dominicano en el club 30-30 de las Mayores

De la Cruz al momento de pegar un sencillo para los Rojos. ( ARCHIVO/ AFP )

Elly De La Cruz no solo entró en un círculo exclusivo de la franquicia de Cincinnati, sino ademas de los peloteros dominicanos.

El campocorto criollo de los Rojos se convirtió este viernes en el décimo pelotero dominicano que alcanza una temporada de 30 jonrones y 30 bases robadas, al estafarse la tercera almohadilla frente a los Blue Jays de Toronto y se convirtió en el décimo dominicano en lograr la hazaña.

De La Cruz llegó al partido con 30 cuadrangulares y necesitaba un robo para completar el objetivo. En el tercer inning, después de conectar un doble de dos carreras ante José Soriano, salió hacia tercera en el primer lanzamiento del derecho al siguiente bateador, Sal Stewart.

El criollo venció el tiro del receptor Alejandro Kirk con un deslizamiento de cabeza y consiguió su robo número 30.

Los 30-30 de RD

El primer criollo en llegar a esa cifra fue Sammy Sosa en 1996 cuando con los Cubs se estafó 33 bases y conectó 36 jonrones. Alfonso Soriano lo logró cuatro veces y lidera a los quisqueyanos en el exclusivo círculo, y Juan Soto, José Ramírez y Julio Rodríguez lo hicieron el año pasado.

Pelotero Temporadas 30-30 Equipo(s) Jonrones / robos Sammy Sosa 1993, 1995 Chicago Cubs 33/36, 36/34 Raúl Mondesí 1997, 1999 Los Angeles Dodgers 30/32, 33/36 Vladimir Guerrero 2001, 2002 Montreal Expos 34/37, 39/40 Alfonso Soriano 2002, 2003, 2005, 2006 New York Yankees; Texas Rangers; Washington Nationals 39/41, 38/35, 36/30, 46/41 Alex Rodríguez 1998 Seattle Mariners 42/46 Hanley Ramírez 2008 Florida Marlins 33/35 José Ramírez 2018, 2024, 2025 Cleveland Guardians 39/34, 39/41, 30/44 Julio Rodríguez 2023, 2025 Seattle Mariners 32/37, 32/30 Juan Soto 2025 New York Mets 43/38 Elly De La Cruz 2026 Cincinnati Reds 30/30

De La Cruz, además, alcanzó la marca después de perderse casi un mes por una lesión en el tendón de la corva derecha. Su producción de septiembre ha sido particularmente notable: antes del partido del viernes acumulaba nueve jonrones en el mes, la mayor cantidad conseguida por un bateador ambidiestro de los Rojos en un septiembre.

Su gran año

En agosto también escribió otra página personal al conectar su primer hit de oro en Grandes Ligas. Frente a los Cardinals, en el décimo inning, disparó un doble de 110.9 millas por hora que remolcó la carrera de la victoria, en el primer walk-off de su carrera.

Y septiembre fue el escenario de otra transformación. Ante los Dodgers, De La Cruz conectó un cuadrangular de 444 pies y luego realizó un tiro de 102.0 millas por hora desde el campocorto para retirar a Teoscar Hernández en el plato.

Según MLB, fue el disparo más veloz registrado por Statcast para una asistencia de un jugador del cuadro desde 2015. Al día siguiente, frente a Yoshinobu Yamamoto, extendió a cinco partidos consecutivos su racha de jonrones y estableció un nuevo récord personal con 26 cuadrangulares.

Ese tramo final terminó de darle forma a una temporada en la que De La Cruz también alcanzó nuevas marcas ofensivas y mostró una evolución como bateador derecho.

MLB destacó que antes de su lesión producía un 31 % por encima del promedio de liga según wRC+, mientras que su slugging contra lanzadores zurdos dio un salto de .342 en 2025 a .642 en 2026.

El camino, sin embargo, no fue perfecto. En junio sufrió una distensión en el tendón de la corva derecha que puso fin a una racha de 276 partidos consecutivos jugados, la primera vez que necesitó ingresar a la lista de lesionados en su carrera. Regresó tres semanas después y retomó su ritmo.