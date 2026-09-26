El oeste de la Liga Americana tendrá un campeón con marca negativa por primera vez en su historia

Ya sea los Astros de Houston o los Rangers de Texas, uno de los dos está a punto de hacer el tipo equivocado de historia en el béisbol.

Situación actual

La derrota de Houston por 6-5 ante los Atleticos el viernes aseguró que el eventual campeón de la División Oeste de la Liga Americana no podrá terminar la temporada con un récord ganador, algo inédito en la historia de las Grandes Ligas (MLB).

Ambos equipos se encuentran ahora empatados en la cima de la división con un récord de 79-81, luego de que Texas también cayera 10-2 ante los Gemelos de Minnesota. Lo mejor que puede lograr cualquiera de los dos equipos es finalizar con un promedio neutro de .500.

Récords históricos

El récord anterior más bajo para un equipo ganador de división pertenecía a los Padres de San Diego de 2005, quienes terminaron en el primer lugar del Oeste de la Liga Nacional con marca de 82-80. Los Mets de Nueva York de 1973 también ganaron su división con 82 victorias y llegaron hasta la Serie Mundial.

Los Rangers de 1994 ocupaban el primer puesto a pesar de estar 10 juegos por debajo de .500 cuando la huelga de jugadores paralizó esa temporada, pero la MLB no reconoce aquello como un título divisional oficial.

El equipo del Oeste de la Liga Americana que finalmente clasifique a la postemporada también se convertirá en el primer club en llegar a octubre sin una marca ganadora en una temporada completa de 162 juegos.

Posibilidades de clasificación

Los Astros de 2020 avanzaron a los playoffs con un récord de 29-31 durante la campaña acortada por la pandemia —en la que se empleó un formato especial por única ocasión— y terminaron alcanzando la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS).

Houston puede asegurar el título del Oeste de la Liga Americana este sábado con una victoria y una derrota de Texas. Si los equipos terminan empatados, los Astros se llevarán la división, ya que poseen el criterio de desempate al haber ganado la serie de la temporada regular frente a los Rangers.