Juan Soto sale del partido al ser golpeado por un pelotazo en la mano derecha

El jardinero izquierdo de los Mets de Nueva York, Juan Soto, abandonó el partido del sábado contra los Nacionales de Washington tras ser golpeado por un pelotazo en la mano derecha durante la novena entrada.

El mánager Andy Green informó que las radiografías resultaron negativas. Green señaló que no sabía si Soto jugaría en el último partido de la temporada este domingo.

"Recibió un impacto bastante directo en la mano", comentó Green.

Estado de salud de Soto

Soto fue alcanzado por un sinker a 91 mph de Richard Lovelady e inmediatamente dio un giro, para luego comenzar a sacudir su mano derecha mientras caminaba hacia la primera base. Después se dio la vuelta, fue atendido por un preparador físico y regresó al dugout.

Soto batea para .278 con 27 jonrones y 68 carreras impulsadas en su segunda temporada con los Mets. Ha estado en la lista de lesionados en dos ocasiones esta temporada debido a distensiones en la pantorrilla.