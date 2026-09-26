Justin Verlander salió del montículo por última vez en su ilustre carrera

Justin Verlander es abrazado por su hijo Genevieve luego de su última salida en el béisbol de Grandes Ligas ( AFP )

El diestro de los Tigres de Detroit, Justin Verlander, realizó el último lanzamiento de su legendaria carrera este sábado, obligando a un elevado de out del segunda base de los Piratas de Pittsburgh, Brandon Lowe, antes de abandonar el montículo junto a su hija Genevieve bajo una estruendosa ovación en el Comerica Park.

El lanzador de 43 años concluyó su actuación tras permitir dos carreras limpias en 91 lanzamientos y ponchar a seis bateadores. Promedió 92.6 mph y alcanzó un máximo de 94 mph con su bola rápida durante la victoria de Detroit por 4-3.

Reacciones y despedida

Eduardo Valencia conectó un jonrón de desempate para dejar en el campo al rival y cerrar un día de ensueño para Verlander.

Verlander rompió en llanto tras la última salida de su carrera cuando le preguntaron qué significaba este día para él y su familia.

"Le dedicas tu vida a algo. He sido jugador de béisbol desde que tenía cinco años. Lo di todo por esto. Me fui de casa, ella (Genevieve) está en la escuela y yo no estuve allí", declaró Verlander a los periodistas, según MLB en Fox.

Logros y trayectoria

"Se requiere un nivel de compromiso extremo para ser excelente en algo, y espero que ella entienda que significa el mundo para mí. Mi familia lo es todo para mí, y estoy muy feliz de tener ahora la oportunidad de recuperar el tiempo perdido".

El futuro miembro del Salón de la Fama anunció en julio que 2026 sería la última temporada de su ilustre carrera, la cual incluyó tres premios Cy Young de la Liga Americana, un MVP de la Liga Americana en 2011 y el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2006.

También logró tres juegos sin hit ni carrera, dos títulos de efectividad (ERA), una Triple Corona de pitcheo y 10 selecciones al Juego de Estrellas.

Verlander terminó su carrera con más ponches en postemporada que cualquier otro lanzador en la historia y ocupa el octavo lugar de todos los tiempos en ponchados totales. El veterano de 21 temporadas en Grandes Ligas fue seleccionado en la segunda posición global del draft de 2004 por los Tigres, procedente de Old Dominion.

Disputó 14 campañas con los Tigres, siete con los Astros de Houston y una temporada con los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, respectivamente.

Verlander ganó los títulos de la Serie Mundial con los Astros en 2017 y 2022.