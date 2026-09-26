Los Vigilantes de Texas colocaron a Josh Jung en lista de lesionados

Los Rangers de Texas colocaron este sábado al tercera base Josh Jung en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura en la mano derecha, a falta de solo dos partidos para que concluya la temporada regular.

Jung fue alcanzado por un pelotazo en la mano tras un lanzamiento del abridor de los Gemelos, Joe Ryan, durante la primera entrada del juego del viernes en el Target Field. Aunque en un principio permaneció en el partido y anotó carrera en ese mismo episodio, más adelante fue reemplazado por un bateador emergente.

Jung bateó para .299 con 12 cuadrangulares, 42 carreras impulsadas y un OPS de .827 en 104 juegos esta temporada. El tercera base también se perdió todo el mes de agosto por una distensión en la pantorrilla izquierda y registró un promedio de .341 (de 44-15) en 12 encuentros tras su regreso.

Movimientos en el roster

Para ocupar el lugar de Jung en el roster, Texas promovió desde Triple-A Round Rock al zurdo Robby Ahlstrom y al receptor Logan O'Hoppe. Adicionalmente, los Rangers opcionaron al diestro Gavin Collyer a la filial de la Arizona Complex League.

Ahlstrom ha registrado 42 apariciones como relevista con Texas, dejando una efectividad (ERA) de 6.08 en 37 entradas. Por su parte, O'Hoppe fue traspasado a Texas desde los Ángeles en julio y vio acción en 10 partidos durante su primera etapa con los Rangers.

Texas inició la jornada del sábado empatado con Houston en el liderato de la División Oeste de la Liga Americana, aunque los Astros poseen la ventaja en el criterio de desempate sobre los Rangers.