Max Scherzer esperará a la temporada muerta para tomar una decisión sobre su futuro

El diestro de los Azulejos de Toronto, Max Scherzer, declaró este sábado que esperará hasta la temporada baja para decidir si quiere jugar una vigésima temporada en las Grandes Ligas en 2027.

Decisión sobre futuro

Scherzer, quien cumplió 42 años en julio, tiene previsto abrir con descanso corto este domingo contra Cincinnati en el último partido de la temporada regular, una oportunidad para lanzar frente a su familia por última vez este año.

"He hablado con todos en mi círculo cercano y todos sentimos lo mismo", dijo Scherzer sobre su futuro. "No necesitamos tomar una decisión hoy. Llegaremos a la temporada baja y simplemente veremos cómo se desarrollan las cosas".

Scherzer, un antiguo líder del subcomité ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA), reconoció que los desacuerdos laborales podrían desbaratar cualquier plan que haga para 2027.

"También tenemos mucha incertidumbre el próximo año con todos los problemas laborales", señaló Scherzer, "así que simplemente no sabes cómo se va a dar o desarrollar la temporada, o qué oportunidad tendré por delante".

Dos veces campeón de la Serie Mundial y tres veces ganador del premio Cy Young, Scherzer tiene un récord de 3-9 con un porcentaje de carreras limpias (ERA) de 6.14 —el peor de su carrera— en 17 aperturas esta temporada.

Trayectoria y logros

Tuvo una marca de 5-5 con un ERA de 5.19 en 17 aperturas con los Azulejos en 2025.

Scherzer posee un récord de por vida de 224-126 en 500 partidos, incluidos 491 como abridor. Lanzó en Baltimore durante el primer juego de una doble cartelera el pasado miércoles, permitiendo cuatro carreras en cinco entradas. Scherzer ponchó a siete bateadores, elevando su total de por vida a 3,550 ponches.

El mes pasado, Scherzer ascendió al noveno lugar en la lista de ponchados de todos los tiempos con un partido de 10 ponches contra Seattle, superando al miembro del Salón de la Fama Gaylord Perry.

Fue la primera vez esta temporada y la 115.ª en su carrera que Scherzer recetó 10 o más ponches en un juego.

Su excompañero de equipo Justin Verlander es el único otro lanzador activo con más de 3,500 ponches. Verlander ponchó a seis en la última apertura de su carrera contra Pittsburgh este sábado, terminando con un total de por vida de 3,560. Verlander, de 43 años, anunció en julio que este sería su último año.

Seleccionado por Arizona en la primera ronda del draft de 2006, Scherzer debutó con los Diamondbacks en 2008. También ha lanzado para Detroit, Washington, los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York y Texas.

Ocho veces seleccionado al Juego de Estrellas, Scherzer ganó su primer título de Serie Mundial con los Nacionales en 2019. Obtuvo otro anillo con los Rangers en 2023.

Scherzer abrió el Juego 7 de la Serie Mundial contra los Dodgers el pasado mes de noviembre, la 33.ª aparición de su carrera en postemporada.

Lanzó 4 entradas y un tercio permitiendo una sola carrera antes de salir bajo una estruendosa ovación de la fanaticada de Toronto, aunque los Azulejos terminaron cayendo 5-4 en 11 entradas.

En febrero, Scherzer firmó un contrato por un año y 3 millones de dólares para regresar a Toronto. Ha ganado 2 millones de dólares adicionales en bonos de rendimiento: 1 millón por lanzar 65 entradas y otro millón por alcanzar las 75 entradas.