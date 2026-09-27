República Dominicana noquea a Alemania 14-4 en cinco entradas en en Copa Mundial Sub-15

El equipo dominicano hizo 14 carreras. ( SUMINISTRADAS A DIARIO LIBRE )

República Dominicana combinó una ofensiva de 14 imparables con un sólido trabajo de sus lanzadores para derrotar 14-4 a Alemania y conseguir el triunfo por nocaut en cinco entradas, bajo la regla de piedad en la Copa Mundial Sub-15. El encuentro se efectuó en Mérida, México.

El conjunto dominicano tomó el control desde el primer episodio al fabricar seis carreras, ventaja que puso contra las cuerdas al abridor alemán Pellatz.

El derecho Presinal Ávalo se llevó la victoria por su trabajo desde el montículo, mientras el pitcheo quisqueyano acumuló ocho ponches durante el encuentro.

Alemania intentó reaccionar en el tercer episodio y redujo la diferencia a 6-3, aprovechando dos errores de la defensa dominicana. La amenaza aumentó en el cuarto capítulo, cuando los europeos llenaron las bases sin outs.

Sin embargo, el relevo dominicano respondió con autoridad y retiró a los siguientes tres bateadores por la vía del ponche para terminar con la amenaza.

En la parte baja de esa entrada, República Dominicana volvió a castigar al pitcheo alemán. Ángel Peralta conectó un triple productor y Ángel Montás agregó un doblete remolcador para ampliar la ventaja a 9-3.

El desenlace llegó en el quinto episodio. Con las bases congestionadas, Norky Sánchez conectó un batazo al jardín derecho-central que permitió anotar tres carreras.

Luego, Montás disparó un doblete hacia lo profundo del jardín central para remolcar dos carreras más y colocar el marcador 14-4, diferencia suficiente para decretar el nocaut.

Sánchez y Montás encabezaron la ofensiva dominicana en el ataque decisivo, en una jornada en la que el equipo caribeño dominó tanto con el bate como desde el montículo.

El trabajo y sus protagonistas

Ransiel Herrera (DH): Cumplió de manera efectiva en la parte alta de la alineación al batear de 1-1 con una carrera impulsada y una base por bola concedida.

Ángel Peralta (LF): Tuvo una jornada impecable con el bate al irse de 2-2, anotando dos carreras cruciales para la causa quisqueyana. Un triple.

Yeiden Herrera (SS/P): Aportó en múltiples facetas del juego negociando un pasaporte, anotando tres carreras e impulsando una más en tres turnos oficiales (3-1).

Norky Sánchez (3B): Fue una de las grandes figuras ofensivas del encuentro al conectar de 4-3 con tres carreras anotadas y tres fletadas a la hora cero. Dos dobles.

Axel Heredia (LF/P/SS): Mostró su versatilidad en el terreno y produjo dos carreras, se embasó por boleto y anotó en dos ocasiones tras batear de 3-1. Un doble.

Ángel Montás (1B): Se erigió como el máximo remolcador de la jornada al irse de 4-3 con cuatro carreras impulsadas, incluyendo el batazo final que selló el nocaut. Tres dobles.

Ángel García (CF): Aportó solidez en los jardines y conectó un imparable en tres apariciones al plato (3-1).

Brandon Báez (2B): Respondió a la hora de traer carreras al plato al registrar un hit en tres turnos (3-1), impulsando dos anotaciones y pisando la goma en una oportunidad.

Josue Collado (C): Tuvo una labor destacada detrás del plato y a la ofensiva al embasarse en dos ocasiones (2-1 con una base por bolas) y anotar dos carreras.

Yoyo Tejeda (RF): Contribuyó a la paciencia en el plato negociando un boleto en dos turnos oficiales (2-0) para mantener la presión sobre el pitcheo rival.