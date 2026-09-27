Christian Yelich es nombrado el primer capitán de los Cerveceros

Christian Yelich fue nombrado este sábado como el primer capitán en la historia de la franquicia de los Brewers de Milwaukee, uniéndose a Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y a Salvador Pérez de los Royals de Kansas City como los únicos capitanes activos en las Grandes Ligas.

Milwaukee decidió en una reunión del equipo, previo a su partido contra los Cardenales de San Luis, otorgarle este honor al jugador de 34 años en su novena temporada con el club.

«Ha estado sucediendo desde que viste este uniforme», dijo el mánager de los Brewers, Pat Murphy. «Todos saben que él es nuestro capitán. Cualquiera que haya jugado con él reconoce la manera en que mantiene los estándares de victoria y las normas de cómo nos comportamos».

Aprobación de Robin Yount

Yelich solicitó que el miembro del Salón de la Fama Robin Yount, quien jugó los 20 años de su carrera profesional con Milwaukee, diera su aprobación a su capitanía antes de aceptarla. Yount fue uno de los líderes del único equipo de los Brewers que logró llegar a la Serie Mundial, en 1982.

Murphy señaló que Yount «estuvo completamente de acuerdo».

«Para Yeli, Robin fue el primer capitán», añadió Murphy.

Yelich, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2018, no estuvo en la alineación titular del sábado.

Rendimiento actual

El bateador designado promedia .236 con 12 cuadrangulares y 58 carreras impulsadas para los campeones de la División Central de la Liga Nacional, quienes poseen el mejor récord de las Grandes Ligas y han asegurado la ventaja de localía durante toda la postemporada.