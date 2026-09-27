Los Marineros de Seattle tendrán un nuevo dirigente en el 2027

Los Mariners de Seattle tendrán un nuevo mánager en 2027.

Dan Wilson, el actual piloto del equipo, informó a los jugadores y al cuerpo técnico que no regresará a su cargo la próxima temporada, según informó Daniel Kramer de MLB.com.

Trayectoria de Wilson

No está claro si permanecerá dentro de la organización en una función diferente.

Wilson es miembro del Salón de la Fama de los Mariners y ha trabajado para la organización como jugador, comentarista y entrenador desde 1994.