Mundial U15: México deja en el terreno a República Dominicana

Los jugadores de México celebran el triunfo ante la República Dominicana en el Mundial U15 ( CEDIDA POR WSBC )

El emblemático Estadio Parque Kukulcán Alamo vivió un desenlace de antología dentro de la ronda de apertura de la VII Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la WBSC.

En un enfrentamiento de altísimo nivel cargado de intensidad de principio a fin, la selección de México consiguió una victoria memorable por pizarra de 2-1 tras dejar en el terreno a República Dominicana en la parte baja de la séptima entrada.

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Desarrollo del partido

El compromiso, correspondiente a la fase de grupos del certamen internacional, enfrentó a dos de las potencias más tradicionales del béisbol caribeño y latinoamericano en un auténtico duelo de pitcheo y hermética defensiva.

Desde el primer episodio, el lanzador abridor mexicano Kevin Machorro Azcona y el cuerpo de serpentineros dominicanos dominaron los momentos clave del juego.

Ambos equipos exhibieron una sólida ejecución técnica en el cuadro interior y un manejo impecable del cuerpo de relevistas, manteniendo la pizarra ajustada en todo momento y limitando al mínimo las oportunidades de anotación.

La agresividad en las bases y la presión constante mantuvieron en vilo a los aficionados en la capital yucateca, mientras los árbitros dictaban el ritmo de un partido donde cada out se luchó hasta el último conteo.

Con la pizarra empatada 1-1 al llegar al séptimo y último episodio reglamentario, la tensión alcanzó su punto máximo en el Parque Kukulcán Alamo.

El pitcheo azteca logró retirar en orden la parte alta de la entrada para contener cualquier amenaza quisqueyana. En el cierre del séptimo capítulo, la ofensiva mexicana aprovechó la paciencia en el plato y embasó a los corredores clave. Con la carrera de la victoria en posición anotadora, vino el batazo oportuno hacia los jardines que impulsó la anotación del triunfo azteca.

Resultado y consecuencias

Esteban Gallardo fue quien remolcó la carrera de la victoria para los mexicanos.

Esta victoria por la mínima diferencia resulta determinante para las aspiraciones de la selección mexicana en la Copa Mundial Sub-15. Al tratarse de un formato donde los resultados directos de la ronda de apertura se arrastran a la súper ronda, superar a un rival directo como República Dominicana (1-1) no solo otorga un valioso impulso anímico, sino que afianza a México (2-0) en la pelea por los primeros puestos del torneo.

La única carrera de la República Dominicana fue producto de un doblete de Ángel García que llevó al plato a Carlos Marrero en la parte alta de la sexta entrada igualando el marcador una por una.