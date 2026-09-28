Aaron Judge se resiste a perderse el inicio de la postemporada con los Yankees

Aaron Judge cambió el tono de las últimas horas.

Después de que los Yankees de Nueva York se prepararan para afrontar sin su capitán la Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston, el jardinero ahora trabaja con la intención de estar disponible para el primer partido, siempre que su recuperación de la distensión en la pantorrilla derecha avance sin inconvenientes.

Judge realizó el domingo ejercicios de bateo y lanzamiento bajo techo y este lunes estaba previsto que participara en una sesión de bateo en vivo, una prueba importante antes de que los Yankees determinen si puede formar parte de la plantilla para la serie. El dirigente Aaron Boone mantiene la cautela: "Escucharemos a los trainers y al personal médico, y veremos dónde estamos".

La serie, al mejor de tres partidos y una repetición de la confrontación de la pasada temporada, comienza este martes a las 8:00 de la noche en el Yankee Stadium. Nueva York será el cuarto sembrado y Boston el quinto, en una serie que se disputará completamente en el Bronx.

Boone había informado inicialmente que Judge sufría una distensión "moderada" y que el equipo se preparaba para jugar sin él esta semana, aunque nunca cerró completamente la puerta a su regreso. El propio Judge mostró su desacuerdo con la descripción de la lesión: "No sé por qué utilizó esas palabras".

Sin embargo, el capitán respaldó a su dirigente. "Boonie es mi hombre. Siempre lo voy a respaldar", dijo Judge. "Sé que toma las decisiones correctas. Obviamente, como jugador, uno no quiere escuchar eso, pero está fuera de mi control. Tengo que recuperarme y estar listo para jugar, y eso es en lo que estoy concentrado ahora mismo".

Calendario de recuperación

El proceso para intentar llevarlo al terreno durante la postemporada comenzó después de que Judge recibiera el lunes pasado una inyección de plasma pobre en plaquetas (PPP) en la pantorrilla derecha. Desde entonces ha trabajado con actividad limitada, mientras los Yankees buscan acelerar su recuperación.

"Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para acelerar este proceso", explicó Judge. "Si hubiera ocurrido en mayo, quizás el cronograma sería un poco diferente".

La lesión está localizada en el músculo sóleo de la pantorrilla derecha, una zona que Judge considera especialmente importante para sus movimientos. "Es un poco más crucial para correr y batear", explicó el toletero, quien además dejó claro que no pretende regresar únicamente como bateador designado.

"Quiero volver y estar listo para jugar en el campo porque creo que eso nos da la mejor alineación", afirmó. "Soy jardinero derecho. Eso es lo que estamos tratando de hacer".

La temporada ha sido particularmente accidentada para Judge. Se perdió 84 partidos por una lesión en las costillas antes de regresar a principios de septiembre y, después de apenas siete encuentros, volvió a quedar fuera por la distensión en la pantorrilla. En esos siete partidos posteriores a su regreso bateó de 23-4 (.174), con un jonrón.

En el conjunto de la temporada, Judge batea para .241/.360/.511, con 18 cuadrangulares y 41 carreras impulsadas en 66 partidos.

Pese a todos los obstáculos, el capitán de los Yankees mantiene una meta definida.

"Mi objetivo es regresar tan pronto como pueda", dijo Judge. "Si me preguntas si voy a regresar, te voy a decir: ´Sí´. Estoy haciendo todo lo que puedo, todos los días que vengo aquí, para recuperarme, regresar y estar listo para jugar".

La respuesta definitiva todavía dependerá de cómo responda su pantorrilla a las pruebas de estos días. Pero, por ahora, Judge dejó de ser simplemente una ausencia prevista para convertirse nuevamente en una posibilidad para una serie en la que los Yankees necesitarían decidir, prácticamente hasta el último momento, si su capitán puede volver al terreno.