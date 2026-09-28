Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez abrirá sus puertas en RD

Carolina y Pedro Martínez saludan al público en el Fenway Park de los Medias Rojas de Boston ( CEDIDA POR LA FUNDACIÓN PEDRO MARTÍNEZ )

En el marco de la celebración de la Noche de la Herencia Hispana en Fenway Park, la presidenta de la Fundación Pedro Martínez, Carolina Martínez, y su fundador, el inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown y exlanzador de Grandes Ligas Pedro Martínez, tuvieron una participación especial en la ceremonia previa al partido.

Carolina fue la encargada de realizar el lanzamiento de la primera bola, mientras que Pedro asumió el papel de receptor en este simbólico momento.

La ceremonia sirvió también para destacar la labor que durante años han desarrollado en favor de la niñez y la adolescencia latina e hispana, particularmente en distintas comunidades de Massachusetts, a través de los programas sociales y educativos impulsados por la Fundación.

Como parte de esta labor, recientemente la Fundación puso en marcha un programa extracurricular de programación y tecnología en las escuelas públicas de la ciudad de Lawrence. La iniciativa está dirigida a estudiantes de tercer y cuarto grado de siete escuelas públicas y se desarrollará del 5 de octubre al 11 de diciembre de este año.

El programa tiene como propósito proporcionar a los estudiantes conocimientos básicos de computación y programación, en un entorno seguro y orientado a despertar su interés por la tecnología y brindarles herramientas para su desarrollo académico y profesional.

Llega a RD

La labor de la Fundación se extiende al país, donde será inaugurado el 1ero de octubre, el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en Manoguayabo.

El proyecto, desarrollado bajo el marco de una alianza público-privada junto al Ministerio de Educación, está concebido para atender a una población de aproximadamente 1,700 estudiantes y combinar la formación académica con la práctica deportiva.

El centro contará con una escuela para niveles inicial y primario, un politécnico y un centro comunitario para que los jóvenes, desarrollen sus habilidades, integrando un gimnasio, estadio de béisbol, canchas de voleibol y baloncesto, dos comedores escolares, y campo y pista.

En la trayectoria de labor social de la Fundación, la misma ha recibido distintos tipos de reconocimientos tales como el "Children´s Champion Award" de UNICEF, en la ciudad de Boston, en el año 2016, y sus fundadores recibieron un doctorado honorífico en Letras Humanas otorgado por Fisher College en Boston en reconocimiento a su destacada labor filantrópica.

Así mismo, Pedro ha sido reconocido como Mejor Atleta Solidario por la Revista Mercado, y la institución ha sido reconocida en múltiples ocasiones por el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) en la categoría de Constancia en la Transparencia y la Rendición de Cuentas.