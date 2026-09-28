La MLB logra su cuarto año en ascenso en fanaticada promedio

La MLB completó su cuarto año consecutivo con aumentos en la asistencia de aficionados, registrando su primera racha de este tipo en casi dos décadas.

Sin embargo, esa racha se encuentra ahora en peligro en medio de las crecientes preocupaciones laborales.

Con la conclusión de la temporada regular este domingo, la liga registró una asistencia total de 71,75 millones de espectadores en 2026, lo que equivale a un promedio de 29.540 por partido.

Esto representa un incremento del 0,5% respecto a 2025 y constituye el primer periodo de crecimiento de cuatro años desde la racha de 2004–2007.

A pesar de las lesiones sufridas durante la temporada por súper estrellas como Shohei Ohtani (de los Dodgers) y Aaron Judge (de los Yankees), la afición ha continuado acogiendo de forma positiva elementos como el reloj de pitcheo y el recién implementado sistema automático de bolas y strikes.

La liga inició la temporada con optimismo respecto a la asistencia, y esa tendencia se mantuvo firme a lo largo de los seis meses del calendario.

Cifras de asistencia

Entre los puntos más destacados de las cifras de asistencia figuran los siguientes:

Los Dodgers lideraron la liga en asistencia por 13.ª temporada consecutiva , alcanzando un total de 4,03 millones en 2026 , lo que establece un nuevo récord para la franquicia. La impresionante cifra del equipo incluyó 40 partidos con más de 50.000 espectadores y 14 llenos totales en el estadio de mayor capacidad de la MLB .

lideraron la en por , alcanzando un total de en , lo que establece un nuevo récord para la franquicia. La impresionante cifra del equipo incluyó 40 partidos con más de 50.000 espectadores y 14 llenos totales en el estadio de mayor capacidad de la . Los A's , jugando la segunda de tres temporadas interinas en un estadio de ligas menores en Sacramento, registraron la menor asistencia con 799.240 espectadores .

, jugando la segunda de tres temporadas interinas en un en Sacramento, registraron la menor con . Los Rays lograron el mayor incremento en asistencia tras regresar al Tropicana Field , casi duplicando su cifra hasta alcanzar los 1,4 millones.

lograron el en tras regresar al , casi duplicando su cifra hasta alcanzar los 1,4 millones. Los White Sox registraron el mayor incremento orgánico; impulsados por un inesperado regreso a la postemporada , sumaron más de 535.000 aficionados a su total anual para alcanzar los 1,99 millones en la temporada.

registraron el orgánico; impulsados por un inesperado , sumaron más de 535.000 aficionados a su total anual para alcanzar los en la temporada. Los Mets sufrieron la mayor caída de asistencia de la MLB tras quedar fuera de los playoffs por segunda temporada consecutiva. El club perdió más de 472.000 espectadores en su total y cerró el 2026 con una asistencia acumulada de 2,71 millones en el Citi Field.

Asuntos de Negociación Laboral

Este impulso positivo podría enfrentarse a un duro desafío a partir de 2027, ya que los dueños de los equipos de la MLB y los jugadores continúan atrapados en una seria disputa laboral.

El convenio colectivo de trabajo actual vence el 1 de diciembre, y se prevé un cierre patronal (lockout) por parte de la directiva en esa fecha. Entre los principales puntos de discordia se encuentra el intento de los propietarios de implantar un límite salarial, medida a la que los jugadores se oponen de manera categórica.

Tras la cancelación de la Serie Mundial de 1994 y la temporada ligeramente recortada de 1995 a causa de un conflicto laboral, la MLB necesitó doce temporadas para recuperar el promedio de asistencia por partido que tenía justo antes de la huelga, debido a la fuerte reacción de rechazo por parte de los aficionados.

Aquel periodo de 12 años incluyó la marca histórica de Cal Ripken de partidos jugados consecutivamente, la carrera por el récord de jonrones entre Mark McGwire y Sammy Sosa, la dinastía de los Yankees, la etapa cumbre de Barry Bonds y una prolongada ola de construcción de nuevos estadios.

Negociación laboral

La liga difícilmente tiene garantizada otra época similar que le ayude a atraer nuevamente a los aficionados a los estadios.