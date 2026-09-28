López firma su mejor campaña y lidera los hits en Grandes Ligas

Otto López terminó con .305 de promedio de bateo. ( AFP / MEGAN BRIGGS )

Otto López cerró la temporada de 2026 con una actuación que lo consolidó entre los principales referentes ofensivos de los Marlins de Miami.

El dominicano combinó contacto, velocidad y capacidad para producir carreras en una campaña en la que alcanzó sus mejores registros en las Grandes Ligas al terminar como líder de imparables de las Mayores, con 191.

El torpedero concluyó con una línea ofensiva de .305/.349/.437, 11 cuadrangulares y 71 carreras remolcadas. Además, anotó 94 y se robó 34 bases en 157 encuentros.

Décimo en la historia

López se unió a una lista de líderes que abrió Felipe Rojas Alou en el 1966 cuando ganó con 218 hits, jugando para Atlanta, y repitió en 1968 con 210, aunque en esta última ocasión compartió el liderato con Pete Rose, de los Rojos de Cincinnati.

Felipe es el único que lo ha hecho en dos ocasiones.

Los otros que completan la lista son: Mateo Rojas Alou (Pittsburgh) con 231 en 1969, Alex Rodríguez (Seattle) con 213 en 1998; Alfonso Soriano (Yankees) con 209 y Vladimir Guerrero (Montreal) 206 en 2002; Albert Pujols (San Luis) 212 en 2003; Starlin Castro (Cachorros) 207 en 2011, Adrián Beltré (Texas) 199 en 2013 y Jean Segura (Arizona) 203 en 2016.

De waivers a figura

La trayectoria de López con los Marlins tiene un componente particular.

La organización lo reclamó de la lista de waivers de los Azulejos de Toronto el 4 de abril de 2024, luego de tomar 10 turnos en dos temporadas. Desde su llegada a Miami se fue ganando su espacio, y este año fue convocado a su primer Juego de Estrellas.

Fue vital en el empuje que tuvo el conjunto, que peleó un puesto de comodín hasta las últimas dos semanas de competencia, sin estar pronosticados para hacerlo.

191 Imparables conectó Otto López durante la campaña del 2026 para los Marlins de Miami.