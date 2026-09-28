Teleantillas transmitirá los playoffs 2026 de MLB

Teleantillas transmitirá los partidos de los playoffs del béisbol de Grandes Ligas 2026, desde este martes 29 de septiembre hasta el último partido de la Serie Mundial.

La televisora llevará al público junto a JJ Sports toda la actividad hasta definir el campeón de la Serie Mundial, vía streaming por www.teleantillas.com.do.

Grupo Corripio mantiene un equipo de narradores y comentaristas con calidad y experiencia para las transmisiones de televisión de béisbol local e internacional.

Como narradores, están Carlos Almánzar, Juan José Rodríguez y Ernesto Kranwinkel, mientras que en los comentarios se desempeñan José Luis Mendoza, Rafael Diaz y Jonathan Tiburcio.

Con la capacidad de hacer las dos funciones, está José Antonio Mena, cronista del año de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo 2026.

Calendario de juegos del martes 29 de septiembre

2:00 P.M. Filis de Filadelfia (Jesús Luzardo) vs Bravos de Atlanta (Chris Sale)

5:00 P.M. Medias Blancas de Chicago (TBD) vs Astros de Houston (AJ Blubaugh)

8:00 P.M. Medias Rojas de Boston (Payton Tolle) vs Yanquis de Nueva York (Cam Schlittler)

10:00 P.M. Cachorros de Chicago (TBD) vs Padres de San Diego (Michael King)