Termina la carrera regular, comienza la batalla por el título

Esquema de enfrentamientos de postemporada de MLB 2026 ( SHANNY VALDEZ/DL )

La serie regular de las Grandes Ligas llegó a su final ayer y fue necesario disputar el juego 162 para definir el último puesto de clasificación, que correspondió a los Filis de Filadelfia, vencedores 7-3 sobre los Rays de Tampa Bay.

Los Filis necesitaron llevar al montículo al estelar derecho Zach Wheeler, para ganarse el derecho de enfrentar a los Bravos en una de las series de comodín en Atlanta a partir de mañana.

Wheeler (14-5, 3.00 ERA) logró el triunfo. La derrota recayó sobre Nick Martínez (15-6).

A la ofensiva por los Filis, Bryce Harper conectó su cuadrangular número 29 de la campaña; Kyle Schwarber se fue de 4-2, con una anotada y dos remolques, mientras que Bryson Stott conectó dos dobles, anotó una carrera y empujó otra. Por los Rays, el dominicano Junior Caminero se fue en blanco en dos turnos.

Formato de juego

La primera ronda de la postemporada se juega a un 3-2 en la misma casa. Luego arranca la serie divisional que se juega a un 5-3, bajo la regla de 2-2-1. Luego viene la Serie de Campeonato, seguida de la Serie Mundial que se juegan a un 7-4.

Houston en el Oeste

Los Astros (81-81) vencieron 9-0 a los Atléticos en Sacramento para asegurar el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana, con el peor récord entre los equipos que han ganado una división desde los Padres de San Diego del 2005, que conquistaron el Oeste de la Liga Nacional con marca de 82-80.

Los Mets de Nueva York de 1973 también ganaron su división, el Este de la Liga Nacional, con marca de 82-80 y llegaron hasta la Serie Mundial ante los Atléticos de Oakland.

Por los Astros, Jeremy Peña se fue de 5-2, con una anotada y una empujada; Yainer Díaz dio dos hits, anotó una y empujó otra. Yordan Álvarez se fue de 4-1, con una anotada y una empujada.

El cubano coqueteó con la triple corona, pero solo le dio para terminar como líder de bateo.

Machado con 399

Manny Machado conectó un hit y empujó una carrera en el triunfo 9-4 de los Padres sobre los Diamondbacks, y tendrá que esperar al inicio de la campaña de 2027 para llegar a los 400 cuadrangulares en su carrera.

El antesalista dominicano terminó con 30 cuadrangulares y 91 carreras remolcadas, pero con una línea ofensiva de .217/.303/.417.

El derecho dominicano Randy Vásquez (10-6,3.90) salió sin decisión en una labor de seis entradas de tres hits, una carrera limpia y dos ponches.

Por Arizona, Ketel Marte se fue de 4-1, con una remolcada, y Geraldo Perdomo conectó un hit en tres turnos.

Los Frailes iniciarán la búsqueda de su primer título de Serie Mundial ante los Cachorros el martes en el Petco Park, en una serie al mejor de tres encuentros.

Nuestros líderes

Cristopher Sánchez (Filis), con sus 18 victorias, terminó como el líder de ganados de la Liga Nacional, un honor que también se llevó Freddy Peralta la campaña pasada.

El nativo de La Romana también ganó la estadísticas de salidas de calidad con 22, un empate que logró con Yoshinobu Yamamoto (Dodgers). Sandy Alcántara (Marlins) quedó a uno.

Otto López (Marlins) conquistó el liderato de hits en el mismo circuito.

Nasim Núñez (Nacionales) se llevó el título de bases robadas.

La Liga Americana quedó vacía para los representantes dominicanos, ausentes en la cima de las principales casillas de las estadísticas de esta campaña.

Junior Caminero (Rays) finalizó con 170 hits, a 10 del líder Yandy Díaz (Rays). El poderoso bateador (43 jonrones) se quedó a un jonrón, al igual que Álvarez, de empatar con Pete Alonso (Orioles).

Los últimos dominicanos en ganar un liderato de jonrones fueron Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos, 48) en la Americana y Fernando Tatis Jr. (Padres, 42) en la Nacional.

En empujadas, Nelson Cruz, en 2017 (Marineros, 119) fue el último en ese renglón y en la Nacional Marcell Ozuna (Bravos, 56), antes Albert Pujols (Cardenales, 118).

Al contrastar esta campaña con respecto a la de 2025, la Nacional tuvo en Peralta y Juan Soto dos líderes. Soto igualado con Oneil Cruz en bases robadas (38). En la Americana, solo Carlos Estévez se llevó el privilegio de liderar los salvamentos.

Aún así, se experimenta un incremento con respecto a 2024, donde solo Emmanuel Clase (Guardians), líder en salvamentos y Elly de la Cruz (Rojos), en bases robadas (67) encabezaron departamentos en la temporada.

42 Cuadrangulares conectó Junior Caminero para terminar segundo en la LA

La primera jornada del comodín

La primera jornada de las series de comodín arrancará mañana en el Truist Park de Atlanta con la visita de los Filis a las 2:00 p.m.

Tres horas más tarde, los Medias Blancas enfrentarán a los Astros en el Daikin Park de Houston. Las series se juegan a un 3-2.

El tercer juego de la jornada pondrá de frente a los Medias Rojas ante los Yankees en el Yankee Stadium, y en el cierre de la jornada los Cachorros estarán de visita en el Petco Park para enfrentar a los Padres, a partir de las 10:00 p.m.

Solo los Yankees que tendrán al derecho Cam Schittler y los Padres que llevarán al montículo a Michael King, han anunciado a sus lanzadores para el primer encuentro.

Los Rays y los Guardianes en la Liga Americana, y los Cerveceros y los Dodgers en la Nacional, terminaron como uno y dos respectivamente en sus ligas, y descansarán durante la primera ronda de postemporada.

El campeón divisional, de peor récord, jugará los tres partidos como locales y el mejor "wild card".