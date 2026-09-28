Mundial U15: República Dominicana aplasta a Sudáfrica con súper nocaut en cinco entradas

Jugadores dominicanos celebran el triunfo ante Sudáfrica en el Mundial U15 de béisbol que se celebra en México. ( CEDIDA POR WSBC )

La selección de béisbol de República Dominicana superó a su similar de Sudáfrica con marcador de 28 carreras por 0, finalizando el encuentro por la vía del nocaut en cinco entradas.

El lanzador Yoyo Tejeda se acreditó la victoria con una actuación destacada tanto en la loma como con el bate, mientras que el abridor sudafricano Bokwana cargó con la derrota en un partido marcado por el constante desfile de relevistas del equipo africano.

Ataque demoledor desde el primer episodio

La escuadra dominicana no dio margen a la duda desde el mismo primer episodio, armando un rally de 13 anotaciones aprovechando el descontrol del pitcheo sudafricano y batazos de todos los calibres para tomar una ventaja irreversible.

En la segunda entrada, la ofensiva quisqueyana continuó el castigo sumando cinco carreras más, encabezadas por un cuadrangular solitario de Tejeda por el jardín derecho y un sencillo remolcador de dos carreras conectado por Welington Castillo.

Para la tercera entrada, con el marcador ya inclinado en favor de los caribeños, Milfree Figueroa aportó un elevado de sacrificio que trajo otra rayita al plato, colocando la pizarra 19-0.

Un racimo de nueve en la cuarta entrada selló el nocaut

El cuarto episodio sirvió para poner el candado al encuentro con un rally de nueve carreras.

La rebelión ofensiva fue encabezada por Brandon Báez, quien barrió las bases con un triple por el jardín izquierdo que impulsó tres anotaciones. Norky Sánchez secundó el ataque con un triple remolcador por la banda izquierda, mientras que Hiddekel Jhonson y Josué Collado añadieron imparables remolcadores frente a un bullpen sudafricano que no encontró respuestas.

Pitcheo dominante para completar la blanqueada

El pitcheo abridor de Tejeda mantuvo sin libertades a la alineación africana, siendo sustituido en el cuarto inning por Núñez, quien tras retirar a los bateadores que enfrentó fue relevado en el quinto por Yeiden Herrera.

A pesar de que Sudáfrica amenazó en la parte alta de la quinta entrada mediante un sencillo de Connar Anzio Pieters y un boleto a Cade Elshawn October, Herrera metió el brazo y apretó las tuercas al ponchar a Kaleb Riley Amos para retirar el tercer out, sellando la blanqueada y decretando el final del encuentro por la regla del súper nocaut.

Nelson Cruz lanzó la primera bola

El exjugador de Grandes Ligas y actual gerente del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbo, Nelson Cruz, acaparó las miradas en el montículo al ser el encargado de realizar el ceremonial lanzamiento de la primera bola en la previa del enfrentamiento.

Con la compostura que siempre lo caracterizó en el terreno de juego, el ejecutivo del conjunto quisqueyano asumió el centro del diamante para marcar el inicio oficial de la jornada competitiva.