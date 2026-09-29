Austin Riley conecta cuadrangular y le da el triunfo a Atlanta

Austin Riley reacciona luego de conectar el cuadrangular que puso delante a los Bravos de Atlanta en el primer partido de la Serie de Comodín de la Liga Nacional. ( AFP/KEVIN COX )

Los Bravos de Atlanta vencieron 5-3 a los Filis de Filadelfia para quedarse con el primer juego disputado este martes en su serie de comodines al mejor de tres.

Austin Riley conectó un jonrón de tres carreras en la octava entrada ante el cerrador de los Filis, Jhoan Durán, para darle la ventaja a su equipo.

Durán intentaba asegurar un posible salvamento de nueve outs tras ingresar a lanzar al comienzo del séptimo episodio. Los fanáticos de los Bravos corearon el nombre de Riley en el Truist Park tras la victoria en el primer juego.

El momento heróico de Riley llega después de la peor temporada regular de sus ocho años de carrera. El dos veces convocado al Juego de Estrellas conectó 19 cuadrangulares con 72 carreras impulsadas y un OPS de .654 a lo largo de 159 partidos.

Próximo enfrentamiento

Con una victoria el miércoles, los Bravos avanzarán a la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) para enfrentarse a los bicampeones defensores de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles.

El diestro Tyler Mahle abrirá el segundo juego por los Bravos. Los Filis responderán con el contender al Cy Young de la Liga Nacional, Cristopher Sánchez, jugando con la temporada en juego.