Cam Schlittler dominó a los Medias Rojas en el primer partido de la serie de comodín

Cam Schlittler lanzó otra joya de postemporada contra los Medias Rojas de Boston, y Ben Rice también castigó al equipo de su ciudad natal con un grand slam en los innings finales y seis carreras impulsadas, en la victoria 9-0 de los Yankees de Nueva York este martes por la noche para abrir la revancha de esta Serie de Comodines.

Con los Yankees sin su estelar cañonero Aaron Judge debido a una lesión en la pantorrilla, Rice conectó dos jonrones, disparó un doble y terminó con cuatro imparables para impulsar la ofensiva.

Austin Wells, noveno en el orden al bat, remolcó dos carreras para Nueva York, mientras que el novato de 21 años George Lombard Jr. pegó tres hits en su debut de postemporada.

Tanto Rice como Schlittler crecieron entre fanáticos de los Medias Rojas en Massachusetts y asistieron a la universidad en Nueva Inglaterra antes de ser seleccionados por los Yankees en el draft amateur del béisbol, justo en el patio trasero de Boston.

Detalles del pitcheo

Schlittler, claro favorito para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana tras liderar la liga con una efectividad de 1.95, ponchó a 10 y otorgó una base por bolas en 6 entradas y un tercio.

Permitió solo dos imparables mientras realizó 117 lanzamientos: 10 más que su récord personal anterior y la mayor cantidad para un abridor de los Yankees en postemporada desde que el zurdo del Salón de la Fama CC Sabathia efectúo 121 en la Serie Divisional de la Liga Americana de 2012 contra Baltimore.

La cifra más alta en las Grandes Ligas esta temporada fue de 120 envíos por parte de Dylan Cease para Toronto en Boston durante el mes de julio.