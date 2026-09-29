Cristopher Sánchez busca su primer triunfo en postemporada

Cristopher Sánchez tuvo 231 ponches en el 2026. ( AFP/HUNTERMARTIN )

Cristopher Sánchez tendrá la responsabilidad de mantener con vida a los Filis de Filadelfia cuando se enfrente hoy a los Bravos de Atlanta, en el segundo partido de la serie de comodín de la Liga Nacional.

El zurdo dominicano subirá al montículo con la misión de evitar la eliminación de Filadelfia, que cayó ayer en el primer encuentro de la serie 5-3 ante los Bravos.

Sánchez, nativo de La Romana, viene de completar una de las mejores temporadas de su carrera con marca de 18-7 y efectividad de 2.91 en 33 aperturas. Su desempeño lo convirtió en una de las principales piezas de la rotación de Filadelfia.

El romanense tendrá como rival al derecho Tyler Mahle, quien terminó la serie regular con récord de 7-10 y promedio de carreras limpias permitidas de 3.91.

Esta será la quinta apertura de Sánchez en postemporada. En sus cuatro salidas anteriores registra 0-0 y efectividad de 2.79, con 19 ponches y cinco bases por bolas en 19.1 entradas.

Ha permitido 16 imparables en ese recorrido, aunque los Filis no han conseguido la victoria en ninguna de esas salidas.

El reto para el romanense será trasladar su rendimiento de la serie regular a un escenario en el que no existe margen de error para su equipo.

Líder en triunfos de LN

Sánchez terminó el 2026 como líder en triunfos en la Nacional con 18.

Se convirtió en el sexto dominicano en lograr la distinción, uniéndose a Juan Marichal (San Francisco) 1963 (25) y 1968 (26), Joaquín Andújar (San Luis; 20) 1984, Pedro Martínez (Boston; 20) 1999, Bartolo Colón (Angelinos; 21) 2005 y Freddy Peralta (Cerveceros; 17) en 2025.