Los Medias Blancas de Chicago lograron su primer triunfo en postemporada desde 2021

Munetaka Murakami es saludado por un compañero en el primer partido de la serie de comodines de la Liga Americana ( AFP/KENNETH RICHMOND )

Colson Montgomery conectó un cuadrangular solitario y Sam Antonacci impulsó dos carreras para guiar a los Medias Blancas de Chicago a una victoria de 6-3 sobre los Astros de Houston en el primer juego de la serie de comodines de la Liga Americana este martes.

Los Medias Blancas, en la postemporada por primera vez desde 2021, lograron un giro notable este año para convertirse en el único equipo en la historia de las Grandes Ligas en clasificar a los playoffs tras temporadas consecutivas con 100 derrotas.

Habían perdido 100 juegos en tres campañas seguidas, incluidas 121 derrotas en 2024, imponiendo el récord de más caídas en una temporada desde 1899.

Los Medias Blancas recibieron una carta de apoyo del Papa León XIV, nativo de Chicago, antes del juego y se pusieron a trabajar de inmediato para lucirse ante el pontífice.

Desempeño de Astros

Tomaron una ventaja de 3-0 tras dos entradas y resistieron para asegurar su primera victoria en playoffs desde el 10 de octubre de 2021, en la Serie Divisional de la Liga Americana contra Houston.

Los Astros, campeones de la División Oeste de la Liga Americana, entraron a los playoffs con lo justo tras dejar un récord de 81-81, convirtiéndose en el primer equipo en clasificar a la postemporada sin un registro ganador. Houston perdió su octavo juego consecutivo de playoffs como local en su novena clasificación a la postemporada en los últimos 10 años.

El segundo juego de la serie al mejor de tres se jugará el miércoles en Houston.

Houston tuvo corredores en primera y tercera con dos outs en la octava entrada tras sencillos de Jeremy Peña y del favorito al MVP, Yordan Álvarez, cuando José Altuve se embasó y Peña anotó tras un error del tercera base Miguel Vargas para reducir la diferencia a 6-3.

Detalles del juego

El difícil día de los Astros ocurrió ante una concurrencia sorprendentemente escasa. La asistencia anunciada fue de 34,011 espectadores en un estadio con capacidad para 40,963 personas. La afición local abucheó en varias ocasiones al equipo cuando cayó en ventaja desde temprano.

Ambos equipos recurrieron a un juego de relevistas y combinaron un total de 13 lanzadores. Chicago abrió con el novato zurdo Hagen Smith, quien permitió dos imparables en tres entradas en blanco.

El abridor novato de Houston, AJ Blubaugh, otorgó dos bases por bolas y un error de Christian Walker dejó corredores en primera y tercera con un out en la primera entrada. Los Medias Blancas tomaron la ventaja temprana gracias a un elevado de sacrificio de Murakami.

Bryan King le propinó un pelotazo a Montgomery para llenar las bases sin outs en el segundo episodio, antes de que un sencillo de Antonacci ampliara la ventaja a 3-0.

Montgomery, a quien el mánager Will Venable bajó al noveno puesto del orden al bat este martes, inició el cuarto episodio con un bambinazo de 432 pies por todo el jardín central para poner el juego 4-0. Conectó 31 jonrones en la temporada regular, pero también impuso el récord de más ponches en una sola temporada con 227.

Chicago aumentó la ventaja a 5-0 con un sencillo remolcador de Chase Meidroth con las bases llenas y un out en el quinto inning.

El bateador emergente Nelson Velázquez conectó un jonrón de dos carreras para acortar la distancia a 5-2 con dos outs en la quinta entrada.

Los Medias Blancas sumaron una carrera más gracias a un wild pitch de Bennett Sousa en el séptimo episodio.