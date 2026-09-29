Karl-Anthony Towns y los New York Knicks no llegan a acuerdo

Karl-Anthony Towns va a su tercer año con los Knicks. ( AFP/DUSTIN SATLOFF )

La celebración del primer campeonato de los Knicks de Nueva York en 53 años no ha despejado todas las interrogantes sobre el futuro de la franquicia. Una de las principales tiene como protagonista a Karl-Anthony Towns, quien todavía no ha encontrado terreno común con la organización para extender su contrato.

La situación ocupó parte de la atención durante el Día de Medios de la NBA, celebrado el lunes, cuando el seis veces All-Star reiteró su interés en permanecer con el equipo, aunque reconoció que las negociaciones no le ofrecen la tranquilidad que quisiera.

Situación contractual

"He dejado claro que quiero jugar aquí. Me gustaría que se concretara, expresó Towns, de acuerdo con declaraciones recogidas por NBA.com.

El pívot tiene la posibilidad de negociar una extensión de hasta cuatro años y 273 millones de dólares. Sin embargo los reportes sobre las conversaciones indican que ambas partes continúan distanciadas y que un acuerdo antes del inicio de la campaña luce complicado.

Negociaciones y cifras

Towns devengará 57 millones de dólares este año y dispone de una opción de jugador por 61 para la campaña 2027-28. Si no firma una extensión y decide rechazar esa opción, podría convertirse en agente libre en el verano de 2027.

Según diversos reportes, el conjunto de Nueva York procura negociar por debajo del máximo al que Towns puede aspirar, como hicieron los Knicks en el pasado con Jalen Brunson (2024), OG Anunoby (2024) y Mikal Bridges (2025) con el fin de conservar margen de maniobra para mantener una plantilla competitiva.

Towns promedió 13 puntos, 10.6 rebotes y 2.4 asistencias en la serie final ante San Antonio Spurs.

57 Millones de dólares devengará Karl-Anthony Towns en la campaña 2026-27.